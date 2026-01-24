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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

ششمین مجمع ملی دیوان محاسبات کشور اواخر بهمن‌ماه برگزار می‌شود

ششمین مجمع ملی دیوان محاسبات کشور اواخر بهمن‌ماه برگزار می‌شود

اصفهان- ششمین مجمع ملی معاونین اداری و مالی وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی به همت دیوان محاسبات کشور، اواخر بهمن‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین مجمع ملی معاونین اداری و مالی وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی اواخر بهمن‌ماه سال جاری برگزار می‌شود. این مجمع ملی با محوریت هم‌اندیشی، تبادل تجربیات و ارتقای نظام اداری و مالی دستگاه‌های اجرایی کشور، به میزبانی دیوان محاسبات کشور برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه برگزاری، این رویداد ملی با حضور اساتید دانشگاه، نخبگان علمی، مدیران، کارشناسان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و فرصتی برای طرح دیدگاه‌های تخصصی و ارائه راهکارهای نوین در حوزه مدیریت اداری و مالی بخش دولتی فراهم می‌کند.

محورهای کلی مجمع:

ارتقای شفافیت و انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی

بهبود نظام نظارت، حسابرسی و پاسخگویی

تبادل تجربیات موفق معاونت‌های اداری و مالی

نقش مدیریت مالی در تحقق بهره‌وری و حکمرانی مطلوب

بررسی چالش‌ها و الزامات نوین مدیریت منابع در بخش دولتی

ششمین مجمع ملی دیوان محاسبات کشور اواخر بهمن‌ماه برگزار می‌شود

فراخوان ارسال مقاله:

اساتید، نخبگان، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان‌ها می‌توانند مقالات علمی، پژوهشی و کاربردی خود را برای بررسی و ارائه در این مجمع، به کمیته علمی و پژوهشی ستاد برگزاری ششمین مجمع ملی دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.

نحوه کسب اطلاعات و ارسال آثار:

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی، آگاهی از محورهای تخصصی و نحوه ارسال مقاله می‌توانند به دبیرخانه و کمیته علمی و پژوهشی ستاد برگزاری مجمع ملی دیوان محاسبات کشور از طریق آدرس‌های اعلامی در فراخوان رسمی مراجعه کنند.

کد مطلب 6729906

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