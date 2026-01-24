راه ارتباطی ۲۰۰ روستای دلفان در پی بارش برف مسدود است

مهدی پازوکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بارش‌ها در لرستان، اظهار داشت: روز گذشته شاهد بارش برف‌وباران در استان بودیم.

وی با بیان اینکه امروز هم از بعدازظهر یک سامانه بارشی جدید وارد لرستان می‌شود، عنوان کرد: این سامانه بارشی نیز همه نقاط استان را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان در ادامه با اشاره به مسدودشدن راه ارتباطی ۴۰۰ روستای شهرستان دلفان در پی بارش برف، افزود: تا کنون راه ارتباطی نزدیک به ۲۰۰ روستا بازگشایی شده است.

پازوکی، گفت: تا غروب هم راه ارتباطی ۲۰۰ روستای دیگر بازگشایی می‌شود.

وی با بیان اینکه در پی بارش برف راه ارتباطی ۲۲ روستای شهرستان بروجرد مسدود شده بود که بازگشایی شدند، گفت: همچنین راه ارتباطی ۸۰ روستای شهرستان سلسله نیز مسدود شده بود که راه ارتباطی این تعداد روستا نیز بازگشایی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، افزود: راه ارتباطی ۸۰ روستای بخش «پاپی» نیز در پی بارش برف مسدود شده بود که تا الان راه ارتباطی ۶۰ روستا بازگشایی شده است.

پازوکی، گفت: در بخش «بیرانوند» هم راه ارتباطی ۳۰ روستا مسدود شده بود که اینها هم بازگشایی شدند.

وی همچنین از بازگشایی راه ارتباطی ۴۰ روستای بخش «زاغه» خبر داد و گفت: الان تقریباً همه راه‌های روستایی مسدود شده در لرستان در پی بارش برف بازگشایی شده و تنها ۲۰۰ روستای شهرستان دلفان باقی‌مانده‌اند که تلاش برای بازگشایی آنها ادامه دارد.