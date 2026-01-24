به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام برومند رازیانی پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی ستاد دهه فجر اظهار کرد: آنچه که اخیرا در کشور ما اتفاق افتاد و تلاشی که دشمن بدنبال آن بود جنگ روانی سنگین و گسترده به منظور ایجاد غلبه اجتماعی بود.

وی افزود: دشمن با تصور اینکه کف خیابان را در دست می‌گیرد به حنایات وحشیانه خود پرداخت و هدفش ایجاد وحشت و رعب در دل نیروهای بسیجی و نظامی بود و در یک شب دست به آتش زدن مساجد و اماکن مذهبی می‌کرد.

وی تصریح کرد: مردم ما در ۲۲ دی ماه قدم خوبی برای شکستن نقشه دشمن برداشتند که گام ارزشمندی برای رقم زدن غلبه اجتماعی به نفع نظام اسلامی بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان یادآور شد: مهم است که برنامه‌های دهه فجر به گونه ای باشد که مردم را در خیابان درگیر خود کنند و در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی مسئولان و مردم کنار هم حضور یابند.

حجت الاسلام رازیانی با بیان اینکه دو کمیته قرآنی و عترت و هیئت های مذهبی و تشکل های دینی دهه فجر توسط تبلیغات اسلامی استان اداره می‌شود، گفت: در ۷۴۰ خانه قرآنی و مرکز و موسسه قرآنی استان برنامه‌های ارزشمندی برگزار می‌شود.

وی افزود: ۱۰ برنامه شاخص ویژه دهه فجر در تمامی شهرستان‌های استان برگزار می‌شود که نیاز است همه ادارات و دستگاه‌ها در برنامه‌های محوری حضور یابند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۰ جلسه تدبر در آیات قرآن کریم نیز برنامه ریزی شده است که متناسب با تبیین فتنه‌ها و آشوب‌های اخیر کشور تدوین شده و نیاز است کارکنان در این برنامه‌ها مشارکت داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان اضافه کرد: کمیته هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی نیز با توجه به تلاقی دهه فجر و ماه شعبان برنامه های خوبی از ولادت حضرت علی اکبر و نیمه شعبان برنامه ریزی کرده است به طوریکه مواکب و ایستگاه های صلواتی در استان برپا می شود.

حجت‌الاسلام رازیانی ادامه داد: در ۷۴۰ هیئت و تشکل دینی کردستان برنامه های مختلفی در دهه فجر و ماه شعبان اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: نیاز است فعالیت‌های قرآنی سایر ادارات با هماهنگی بیشتر اجرا شود تا از ظرفیت قاریان قرآنی کشوری نیز در این برنامه‌ها بهره‌ ببریم‌.