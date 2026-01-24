به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار صبح شنبه در مراسم گرامیداشت ولادت حضرت ابوالفضل‌العباس (ع) و روز جانباز که در سالن الغدیر شهر ایلام برگزار شد، اظهار کرد:گرامیداشت جانبازان و ایثارگران، پاسداشت فرهنگ عاشورایی، استمرار خط اهل‌بیت (ع) و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی است؛ مسیری که با هدایت مقام معظم رهبری و هوشیاری مردم، با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: در حوادث اخیر و همچنین جنگ ۱۲ روزه، دشمنان نتوانستند به اهداف خود برسند، چراکه مردم با حضور به‌موقع در صحنه، اجازه سوءاستفاده از مطالبات به‌حق را ندادند و امنیت کشور حفظ شد.

وی با اشاره به اینکه مراتب ایثار در قیامت یکسان نیست، افزود : همه شهدا و ایثارگران در روز قیامت صاحب نور و مقام هستند، اما همان‌گونه که نور شمع با نور خورشید تفاوت دارد، درجات ایثار نیز متفاوت است و در قله این مراتب، حضرت ابوالفضل‌العباس (ع) قرار دارد که نمونه کامل ایثار و ازخودگذشتگی است.

‌وی گفت: ایثار یعنی گذشتن از آنچه انسان به آن نیاز دارد؛ گاهی مال است و گاهی جان. کسی که از جان و اعضای بدن خود در راه خدا می‌گذرد، جانباز می‌شود و اگر این مسیر به شهادت ختم شود، به مقام شهید می‌رسد.

وی ادامه داد: جانبازان در حقیقت شهیدان زنده‌اند، زیرا خداوند جان و مال مؤمنان را خریداری کرده و بهای آن را بهشت قرار داده است.

‌امام جمعه ایلام تصریح کرد: رزمندگان و ایثارگران با ورود به میدان جهاد، وارد معامله‌ای الهی شدند و دیگر خود را مالک جان و مالشان نمی‌دانند. امروز نیز هزینه دینداری و ایستادگی بر ارزش‌ها همچنان پابرجاست و ملت ایران آگاهانه این مسیر را انتخاب کرده است.

‌حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با اشاره به راهبردهای دشمنان انقلاب اسلامی اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند با تحریم، فشار اقتصادی و جنگ روانی، مردم را به صحنه اعتراض بکشاند و سپس با ورود عناصر آموزش‌دیده و مزدور، اعتراض‌های مردمی را به اغتشاش، ناامنی و کشته‌سازی تبدیل کند، اما تجربه نشان داده است که این سناریوها در برابر بصیرت مردم ایران ناکام می‌ماند.