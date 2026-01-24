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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

خسروپناه: نگاه مهدوی، مسیر برکت و عنایت الهی است

خسروپناه: نگاه مهدوی، مسیر برکت و عنایت الهی است

قم- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر نقش راهبردی فرهنگ انتظار در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی گفت: هر اقدامی که با نگاه و کنش مهدوی انجام شود، مورد عنایت حضرت حجت(عج) قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه پیش از ظهر شنبه در دومین جلسه ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار که در سالن جلسات آستان مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با اشاره به جایگاه این ستاد اظهار کرد: شکل‌گیری ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار، یکی از اسناد مهم و راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه مصوبات این ستاد به‌صورت جدی در حال پیگیری است، افزود: باید باور داشته باشیم هر قدمی که در مسیر توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار برداشته می‌شود، مشمول عنایت حضرت حجت(عج) است و خداوند به واسطه این اقدامات، به سایر فعالیت‌ها نیز برکت می‌بخشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی نگاه مهدوی در تصمیم‌گیری‌ها تصریح کرد: تمام امور ما تحت عنایت امام زمان(عج) قرار دارد و اگر بینش و کنش ما مبتنی بر فرهنگ مهدویت باشد، این عنایت به‌صورت ویژه شامل حال مجموعه‌های فرهنگی و مدیریتی خواهد شد.

حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به جایگاه معنوی مسجد مقدس جمکران خاطرنشان کرد: جمکران یک مکان قدسی و دارای ظرفیت‌های ممتاز فرهنگی و معنوی است و شکل‌گیری و فعالیت این ستاد در چنین فضایی، توفیقی مضاعف برای تحقق اهداف فرهنگی در حوزه مهدویت محسوب می‌شود.

کد مطلب 6730003
مهدی بخشی سورکی

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