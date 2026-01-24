پیام رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت روز جانباز

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی میلاد قمر بنی‌هاشم (ع) و روز جانباز را محضر جانبازان معزز که مایه فخر و عزت کشور هستند تبریک و تهنیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای این عزیزان، سلامتی و بهروزی مسألت کرد.

پیام سید احمد موسوی به شرح زیر است:

« جانبازان، یادگاران روزهای دفاع و مقاومت و قهرمانان فداکار و صبور این سرزمینند که با از خودگذشتگی، مفهوم عینی و عملی ایثار را تفسیر نمودند.

بزرگ‌مردانی که عافیت اُخری را به راحتیِ دنیا ترجیح دادند و با تأسی از سیره حضرت عباس (ع) و با تقدیم عضوی از جسم پاک خویش، پای عهد و پیمان‌شان با آرمان‌های الهی و انقلابی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ماندند.

جانباران، علمداران و پرچمداران با وفا و مخلصی هستند که حضورشان مایه برکت و نامشان شکوه اقتدار و عزت کشور است. چهارم شعبان که به درستی روز جانباز نامگذاری شده است، فرصت ارزشمندی است تا رشادت‌ها و دلیرمردی‌های این مجاهدان بزرگ را پاس بداریم. به یقین اقتدار و صلابت این مرزوبوم، میراث جانفشانی‌های جانبازانِ «جان‌پناهی» است که فداکاری‌هایشان در تاریخ، جاوید و ماندگار خواهد بود.

میلاد قمر بنی‌هاشم (ع) و روز جانباز را محضر جانبازان معزز که مایه فخر و عزت کشور هستند تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال برای این عزیزان، سلامتی و بهروزی مسألت دارم.»