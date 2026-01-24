جمیری: درایت رهبری و پیوند عمیق مردم با نظام اسلامی عامل شکست دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری صبح شنبه، در دیدار با اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، معاونان استانداری و جمعی از مدیران استان به مناسبت سالروز میلاد امام حسین(ع) و روز پاسدار، ضمن تبریک این ایام مبارک، گفت: نام‌گذاری میلاد امام حسین(ع) به عنوان روز پاسدار، افتخاری بزرگ و نشانه پیوند عمیق فرهنگ پاسداری با مکتب عاشورا است.

وی با اشاره به نقش تاریخی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: پاسداری محدود به لباس یا جایگاه نیست و هر فردی که در مسیر دفاع از انقلاب و ارزش‌های اسلامی گام بردارد، پاسدار نظام محسوب می‌شود و این ویژگی نشان‌دهنده روحیه و مجاهدت عمیق همه نیروهای مسلح است.

فرمانده سپاه استان قم با تأکید بر پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال‌های گذشته گفت: توانمندی‌های دفاعی، علمی و راهبردی کشور امروز در جایگاه بالاتری قرار دارد و این موفقیت‌ها نتیجه روحیه جهادی، تلاش مستمر نیروهای مسلح، همراهی مردم و تحقق وعده‌های الهی است.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف از جمله راهپیمایی‌ها و تجمعات اخیر گفت: مهم‌ترین عامل شکست دشمن در ایران، رهبری حکیمانه، هوشیاری مردم و پیوند عمیق مردم با نظام اسلامی است و مشارکت مستمر مردم در تمامی عرصه‌ها، گواه روشنی بر این واقعیت است.

فرمانده سپاه استان قم با اشاره به وجود برخی مشکلات معیشتی و اقتصادی خاطرنشان کرد: مردم ایران با وجود دشواری‌ها، مسیر خود را آگاهانه انتخاب کرده‌اند و اجازه نخواهند داد سرنوشت کشور به سرنوشت کشورهایی که دچار فروپاشی شدند، شبیه شود.

وی در پایان با قدردانی از حضور استاندار قم و مدیران استان، همدلی و همکاری میان مجموعه دولت، نیروهای مسلح و مدیران استان را فرصتی ارزشمند دانست و افزود: این هم‌افزایی می‌تواند زمینه خدمت‌رسانی بهتر به مردم و ارتقای کیفیت اقدامات اجرایی در استان را فراهم کند و مسیر پیشرفت هرچه بیشتر قم را هموار سازد.

سردار جمیری همچنین تصریح کرد: روحیه جهادی، برنامه‌محوری و همراهی مردم با نهادهای انقلابی، رمز استمرار اقتدار جمهوری اسلامی و عامل بازدارنده در برابر تهدیدات داخلی و خارجی است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.