به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صالحی با اشاره به فعالیت‌های هنری در زندان‌های استان اظهار داشت: برگزاری جشنواره تئاتر ویژه مددجویان، کارکنان و پرسنل وظیفه از اقدامات ارزشمند سازمان زندان‌ها است.

وی افزود: تئاتر یک هنر فاخر است که مفاهیم اعتقادی و مبانی رفتاری تا عمق جان بازیگر و همچنین تماشاگر می‌نشیند و در بیشتر اوقات این تجربه منجر به تغییر رفتار خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگی تربیتی زندان‌های استان یزد اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشنواره اصلاح و تربیت مددجویان است و مربیان هنری در زندان‌ها تلاش می‌کنند تا آثار بامفهوم و تاثیرگذاری را که حاصل چندین ماه تجربه و تمرین است را به روی صحنه بیاورند.

ابتدای این آیین نیز از پوستر دهمین جشنواره تئاتر زندان‌های یزد با طراحی مهرداد جباری رونمایی شد.

گفتنی است این جشنواره به مدت سه روز در زندان‌های استان برگزار و در نهایت آثار برگزیده به جشنواره تئاتر زندان‌های کشور معرفی می‌شوند.