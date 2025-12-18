علیاصغر رنجبر در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سومین جشنواره سرود و آواهای مذهبی، محلی و آئینی در زندانهای خراسان شمالی با مشارکت ۱۲۷ زندانی و سرباز وظیفه برگزار شد و شرکتکنندگان ۲۳ اثر هنری را به دبیرخانه جشنواره ارائه کردند.
وی گفت: این جشنواره با هدف ارتقای روحیه معنوی و فرهنگی زندانیان و سربازان وظیفه برگزار شد و فرصت مناسبی برای بروز استعدادها و توانمندیهای فرهنگی در محیط زندانها فراهم آورد.
مدیرکل زندانهای خراسان شمالی افزود: شرکتکنندگان در چهار بخش سرود، آوای بومی و محلی، آواز و پاپ و نغمههای مذهبی به رقابت پرداختند.
رنجبر با تأکید بر رویکرد اصلاحی و تربیتی برنامههای فرهنگی زندانها تصریح کرد: تقویت ارزشهای فرهنگی و مذهبی، ترویج همبستگی و ایجاد نشاط اجتماعی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.
وی بیان کرد: تلاش داریم با اجرای برنامههای فرهنگی و هنری، زمینه بازسازی شخصیت زندانیان را فراهم کنیم تا پس از بازگشت به جامعه، با روحیهای تازه و مهارتهای جدید زندگی خود را از سر بگیرند.
نظر شما