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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۰۸

کوزه‌های تاریخی در زرقان کشف شد

کوزه‌های تاریخی در زرقان کشف شد

زرقان- فرمانده انتظامی زرقان از کشف یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز و کوزه‌های تاریخی و قدیمی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فریبرز مردانی، عصر شنبه با بیان اینکه ایران اسلامی از کهن‌ترین تاریخ‌های دنیا برخوردار است و از ستون‌های اصلی علم باستان شناسی در جهان به شمار می‌آید، افزود: انجام هرگونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء باستانی، عتیقه و آثار تاریخی بدون اخذ مجوز قانونی، جرم محسوب می‌شود.

وی در ادامه گفت: مأموران کلانتری ۱۱ بوستان با اقدامات فنی مطلع شدند افرادی در یکی از محله‌های شهرستان زرقان در حال جستجو برای به دست آوردن اشیاء عتیقه هستند و سریعاً با هماهنگی قضایی و به همراه نماینده اداره میراث فرهنگی به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند یک دستگاه فلزیاب و چهار عدد کوزه سفالی را کشف کنند.

فرمانده انتظامی زرقان با بیان اینکه با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه متهمان با مشاهده پلیس متواری شده بودند، افزود: کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

کد مطلب 6730273

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