به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فریبرز مردانی، عصر شنبه با بیان اینکه ایران اسلامی از کهن‌ترین تاریخ‌های دنیا برخوردار است و از ستون‌های اصلی علم باستان شناسی در جهان به شمار می‌آید، افزود: انجام هرگونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء باستانی، عتیقه و آثار تاریخی بدون اخذ مجوز قانونی، جرم محسوب می‌شود.

وی در ادامه گفت: مأموران کلانتری ۱۱ بوستان با اقدامات فنی مطلع شدند افرادی در یکی از محله‌های شهرستان زرقان در حال جستجو برای به دست آوردن اشیاء عتیقه هستند و سریعاً با هماهنگی قضایی و به همراه نماینده اداره میراث فرهنگی به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند یک دستگاه فلزیاب و چهار عدد کوزه سفالی را کشف کنند.

فرمانده انتظامی زرقان با بیان اینکه با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه متهمان با مشاهده پلیس متواری شده بودند، افزود: کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.