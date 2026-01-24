باقری:تجلیل از فعالان عرصه خدمت الگوسازی برای افزایش مشارکت جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین باقری عصر شنبه در دومین آیین تجلیل از برگزیدگان عرصه خدمت و ایثار دیار آفتاب در اراک اظهار کرد: فرآیند انتخاب و معرفی افراد مورد تجلیل از دوره قبل آغاز شده است.

وی افزود: در این راستا، با تمامی فرمانداران شهرستان‌ها و تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه دستگاه‌های حوزه اجتماعی و فرهنگی مکاتبه صورت گرفت و افراد واجد شرایط از سوی این مجموعه‌ها معرفی شدند.

باقری تصریح کرد: پس از آن، طی فرآیندی که در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی دنبال شد از یک سال قبل مراحل برگزاری این آیین آغاز شد.

وی ادامه داد: در دومین آیین تجلیل بیش از ۱۵۰ نفر تقدیر و تجلیل می شوند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی تاکید کرد: با وجود فعالیت هزاران چهره شاخص در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی استان، به دلیل محدودیت فضا و امکانات، در هر دوره تنها امکان تجلیل از بخشی از این افراد فراهم است.

وی افزود: امید می‌رود در دوره‌ها و برنامه‌های آتی، زمینه تقدیر از سایر فعالان و نقش‌آفرینان این عرصه نیز فراهم شود.

باقری با اشاره به اهمیت تقویت سرمایه اجتماعی استان مرکزی گفت: تجلیل از فعالان عرصه خدمت و ایثار، علاوه بر پاسداشت تلاش‌های ارزشمند آنان، نقش مهمی در ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و الگوسازی برای نسل جوان دارد.

وی تاکید کرد: این تجلیل می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر اقشار مختلف مردم در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی شود.

گفتنی است؛ در ورودی محل برگزاری مراسم، لوح یادبود آیین و بیانیه‌ای در تبیین حوادث اخیر برای امضای حضار پیش‌بینی شده بود.