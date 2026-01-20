به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی عصر سهشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان ساوه اظهار کرد: برای عبور از مشکلات پیچیده کنونی، بیش از هر زمان دیگری به انسجام ملی و بهرهگیری از خرد جمعی نیازمندیم.
فرماندار ساوه با اشاره به پایان جنگ ۱۲ روزه گفت: دشمن در میدان نظامی متوقف شد، اما از ترازوی خود پیش افتاد و صحنه تقابل را به عرصهای ترکیبی گسترش داد و پس از آن، طراحی و هدایت آشوبهای اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.
حسینی با اشاره به وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی به عنوان بستر برخی نارضایتیها،درباره موج اعتراضات گذشته گفت: دولت مشکل اقتصادی دارد در همین راستا تصمیماتی مانند حذف ارز ترجیحی که با هدف حذف رانت و حمایت از مصرف کننده بود در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: متأسفان اکنون این فضای اعتراضی مورد سوءاستفاده قرار گرفت و با ورود و هدایت عوامل بیگانه یک اعتراض مردمی به آشوبی سازمانیافته تبدیل شد.
وی بیان کرد: با تدابیر اتخاذشده دیوار انقلاب اسلامی بلندتر شد و خواب از چشم دشمن رخت بربست و نتیجه این حوادث را «عزاداری خانوادههای بیگناه» و «اغفال جوانانی» است که به دلیل ضعف در تولید محتوای جذاب و قانعکننده داخلی، جذب هجمههای دشمن شدند.
فرماندار ساوه اصلیترین چالش پیشرو را مسئله«شکاف نسلی» عنوان و تصریح کرد: نسل کنونی جامعه در سال ۵۷ و ۶۰ نبوده و به طور طبیعی، فاصلهای ۴۰ ساله با وقایع تأسیسکننده نظام دارد و ما نتوانستهیم خلأهای فکری و هویتی نسل جوان و نوجوان را بهدرستی پر کنیم، این نسل بیش از هر چیز نه به خطابه و شعار بلکه به گفت وگو نیاز دارد.
حسینی با ابراز نگرانی از عمق این گسست،گفت: بدترین اتفاق این است که مخاطب ما، حدود ۷۰ هزار نفر جمعیت دانشآموز و معلم در ساوه هستند که اگر با آنان ارتباط درستی برقرار نشود، آسیب میبینند.
وی راهحل این معضل را اقدام عملی در بدنه آموزش و پرورش دانست و افزود::تشکیل اتاقهای فکر ویژه در مقاطع مختلف تحصیلی یک ضرورت فوری است و محتوای تولیدشده باید به حدیقوی، صادقانه و جامع باشد که نه تنها پاسخگوی سؤالات نسل جوان باشد، بلکه تمام سناریوهای احتمالی دشمن را پیشبینی و خنثی کند.
وی با تأکید بر لزوم اجراییشدن مصوبات شورای آموزش و پرورش تا پایان سال،نقش معلمان را کانونی توصیف کرد و گفت: موضوع اصلی، معلم است که باید وقت بگذارد، گفتوگو کند و مشکلات دانشآموزان و نسل امروز را از ریشه شناسایی و برای حل آن اقدام کند، این بزرگترین رسالت تعلیم و تربیت در شرایط کنونی است.
توسعه مهارت، حمایت از دانشآموزان و تعامل با صنعت دستور کار ویژه است
رئیس آموزش و پرورش ساوه گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، تغییر کاربری و الحاق زمین جنب مدرسه لاجوردی برای ایجاد فضای کارگاهی مدرن در دستور کار قرار گرفت تا آموزشهای مهارتی در هنرستانهای شهرستان ارتقای چشمگیری پیدا کند.
عبدالرضا حامدی خواه با اشاره به اینکه توسعه مهارت، حمایت از دانش آموزان و تعامل با صنعت دشتور کار ویژه است، افزود: پیگیری جدی وضعیت دانشآموزان بازمانده از تحصیل، به ویژه آنان که نیازهای ویژه دارند، دستور کار است.
رئیس آموزش و پرورش ساوه با اشاره به سیاست جلب مشارکت نهادهای اقتصادی، تصریح کرد: الزام و تشویق صنایع و واحدهای تولیدی برای مشارکت در ساخت و تجهیز هنرستانها از دیگر مصوبات اساسی این جلسه است تا آموزشها با نیاز واقعی بازار کار هماهنگ شود.
حامدیخواه اظهار کرد: برپایی نمایشگاههای جابربن حیان و خوارزمی برای عرضه دستاوردهای دانشآموزان و نیز برنامهریزی متنوع برای برگزاری مراسم دهه فجر در تمامی مدارس از دیگر تصمیمات این شورا بود که اجرایی خواهد شد.
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