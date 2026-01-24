نوری: توسعه روستاها پس از انقلاب اسلامی جهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری در نشست امروز شنبه شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی که با حضور وبیناری روسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها برگزار شد، با اشاره به نقش بنیادین بخش کشاورزی در اقتصاد و امنیت غذایی کشور گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توسعه روستاها و زیرساختهای تولیدی در بخش کشاورزی با شتاب قابل توجهی همراه بوده و امروز بسیاری از روستاهای کشور به مراکز فعال تولید و اشتغال تبدیل شدهاند.
وی افزود: سرمایهگذاریهای گسترده در حوزه آبوخاک، توسعه شبکههای آبیاری نوین، افزایش سطح مکانیزاسیون و حمایت از تولیدکنندگان، از جمله اقداماتی است که موجب ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و افزایش ظرفیت تولید کشور شده است.
لزوم تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در روستاها و بخش کشاورزی
نوری در ادامه با بیان این که ایام مبارک دهه فجر زمان مناسبی برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در روستاها و بخش کشاورزی است، تصریح کرد: بر اساس دستور رئیس جمهوری، روابط عمومی های دستگاه های دولتی باید در اطلاع رسانی و تبیین و تشریح این دستاوردها و نیز اطلاع رسانی دقیق درباره طرح کارآمدسازی یارانه ها فعال تر شوند و همچنین مسئولان کشوری و استانی وزارتخانه نیز در این زمینه مشارکت داشته باشند.
ضرورت تلاش مضاعف برای امنیت غذایی پایدار
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه این نشست با اشاره به شرایط اقلیمی، اقتصادی و جمعیتی کشور تأکید کرد: برای استمرار تأمین امنیت غذایی پایدار، بنا بر فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب باید تلاشها را دو برابر کنیم. امروز با چالشهایی مانند تغییرات اقلیمی، محدودیت منابع آب و افزایش تقاضای غذایی مواجه هستیم و این مسائل ضرورت برنامهریزی دقیقتر و هماهنگی بیشتر میان بخشهای مختلف را دوچندان میکند.
نوری با بیان اینکه امنیت غذایی موضوعی فرابخشی و ملی است، گفت: سازمانهای جهاد کشاورزی استانها باید با نگاه میدانی و عملیاتی، برنامههای توسعهای را با سرعت و دقت بیشتری پیش ببرند و از ظرفیتهای بومی و منطقهای برای افزایش تولید بهره بگیرند.
وزیر جهاد کشاورزی ضمن قدردانی از تلاشهای زنجیره تولید و تامین کالاهای اساسی در سطح ملی و مجموعههای استانی، خواستار افزایش بهرهوری، مدیریت بهینه منابع، توسعه کشتهای کمآببر و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان شد و همچنین بر ضرورت تامین سرمایه در گردش تولید در بخش کشاورزی و توجه به واحدهای تولیدی کوچک روستایی و عشایری تاکید کرد.
گزارش استانها و تأکید بر هماهنگی ملی
در ادامه این نشست، معاونین وزارتخانه و روسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها گزارشی از وضعیت تولید، چالشهای موجود، پیشرفت طرحهای در دست اجرا و برنامههای آتی ارائه کردند.
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