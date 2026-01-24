به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی عصر شنبه در اجتماع خانوادگی علمداران ولایت‌ که با حضور جانبازان و ایثارگران و در حمایت از رهبر معظم انقلاب در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، بر ضرورت پاسداشت مسیر پرهزینه و افتخارآمیزی که با مجاهدت و ایثارگری بنا شده است، تأکید کرد.

وی گفت: امروز وظیفه همگانی ما صیانت از مسیری است که با فداکاری‌ها، جان‌فشانی‌ها و ایثارگری‌های فراوان شکل گرفته و تداوم یافته است و همه اقشار جامعه در برابر حفظ این راه مسئولیت دارند.



امام جمعه قم با تبریک اعیاد شعبانیه و روز جانباز، خطاب به ایثارگران و خانواده‌های آنان افزود: همه کسانی که امروز در سایه‌سار نظام مقدس جمهوری اسلامی زندگی می‌کنند، باید خود را نسبت به حفظ آرمان‌ها و اهداف بلند این انقلاب متعهد بدانند، چرا که این نهضت، حرکتی الهی است که از نقطه آغاز تا امروز بر پایه پرداخت هزینه‌های دین‌مداری و ولایت‌مداری استوار بوده و استمرار یافته است.



وی با اشاره به استمرار تاریخی مسیر انقلاب اسلامی اظهار کرد: اگرچه ما در دوران صدر اسلام حضور نداشتیم، تا وقایع را از نزدیک مشاهده کنیم، اما امروز نشانه‌های همان جان‌فشانی‌ها را در آیینه تاریخ و روایت‌های معتبر می‌بینیم و لمس می‌کنیم و آنچه در این نظام مشاهده می‌شود، امتداد همان راه ولایت‌مداری است که هزینه دادن در راه عقیده را افتخار می‌داند.



عضو مجلس خبرگان رهبری جایگاه ایثارگران را در تثبیت ارزش‌های انقلاب اسلامی بسیار تعیین‌کننده توصیف کرد و افزود: حضور آگاهانه شما در صحنه‌های حمایت از رهبری و نظام، نشانه وفاداری به عهدی است که با خون شهیدان و مجاهدت جانبازان بسته شده و استمرار آن ضامن بقای انقلاب خواهد بود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت هوشیاری در برابر چالش‌ها و تهدیدها تأکید کرد و گفت: پایبندی به اصول بنیادین انقلاب و صیانت از میراث امام راحل و شهیدان والامقام، هم یک تکلیف شرعی و هم یک وظیفه ملی است که نباید در هیچ شرایطی مورد غفلت قرار گیرد.



امام جمعه قم در پایان افزود: ملت ایران با تکیه بر ایمان، ولایت‌مداری و روحیه ایثار، توانسته است این مسیر الهی را با سربلندی ادامه دهد و بدون تردید استمرار این راه، تضمین‌کننده عزت، استقلال و پیشرفت کشور در آینده خواهد بود.