لرستان یکشنبه تعطیل نیست؛ فعالیت مدارس طبق روال عادی

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت مدارس استان لرستان روز یکشنبه ۵ بهمن ماه طبق روال عادی برگزار می‌شود و تعطیلی برای این روز اعمال نخواهد شد.

مهدی پازوکی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف در برخی شهرهای استان و تعطیلی مدارس در روز جاری، اظهار داشت: تصمیمی درباره تعطیلی مدارس برای روز یکشنبه گرفته نشده است.

این در حالی است که ظهر امروز پازوکی گفته بود که «با توجه به ورود سامانه بارشی جدید از بعدازظهر امروز، باید وضعیت جوی امشب را بررسی کنیم و در صورت لزوم جلسه‌ای تشکیل خواهد شد تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.»

این تصمیم در حالی اعلام شد که طی امروز شنبه برخی مدارس استان به دلیل بارش برف، سرمای هوا و لغزندگی معابر تعطیل شده بودند.