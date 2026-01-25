به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب هرمزگان آمده است:به اطلاع مشترکین محترم شهر بندرعباس می رساند: به دلیل اتصال خط انتقال فولادی، آب شرب سایت هرمز، لارک، لاوان، هنگام، گلستان، بهار، عرفان، آیت الله غفاری، اسلام آباد، مکران و معراج، چهار راه فاطمیه، شیلات شهرک پیامبر اعظم بندرعباس از ساعت ۶ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ به مدت ۲۴ ساعت قطع خواهد شد.

لذا ضمن عذر خواهی و قدردانی از صبوری مردم، از مشترکین محترم تقاضا می شود، نسبت به ذخیره مخازن آب منازل خود و مدیریت مصرف اقدام نمایند.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان