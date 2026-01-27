به گزارش خبرنگار مهر، موزه دائمی «اسرار سازمان» روایتی از جنایات سازمان مجاهدین خلق، 4 بهمن با حضور شهردار تهران در فرهنگسرای خاوران افتتاح شد. در این رابطه سید سجاد موسوی توضیحاتی درباره این موزه به خبرنگار مهر داد.

موسوی در پاسخ ایده و چگونگی شکل‌گیری این موزه گفت: موزه اسرار سازمان، روایتی مستند از تاریخ سازمان مجاهدین خلق (سازمان منافقین) است که از دهه چهل و شکل‌گیری هسته‌های اولیه این سازمان آغاز می‌شود و تا عملیات مرصاد را در بر می‌گیرد. روایت ارائه‌شده در این موزه در بخش‌های مختلفی شامل مبانی فکری و تشکیلاتی منافقین، جنگ‌های مسلحانه علیه نظام و مردم، عملیات‌های ترور و بمب‌گذاری، نفوذ و اقدامات خرابکارانه در ارکان مختلف نظام و دولت، و همچنین جاسوسی و همکاری با ارتش رژیم بعث عراق، دسته‌بندی شده است.

وی افزود: این روایت با بهره‌گیری از اسناد تاریخی، آثار تصویری، هنرهای محیطی، بازسازی صحنه‌های واقعی و نمایش فیلم، در فضایی به مساحت حدود هفتصد متر مربع در فرهنگسرای خاوران دایر گردیده است.

او در پاسخ به این پرسش که روند طراحی و ساخت و پژوهش و جمع‌آوری داده چقدر طول کشید، گفت: این موزه که برای نخستین بار در کشور با این موضوعیت احداث شده، طی فرآیندی نزدیک به شش ماه از مرحله ایده‌پردازی و تصمیم‌گیری تا اجرا، پژوهش و آماده‌سازی فضای فیزیکی، ایجاد گردیده است. کار پژوهشی و مستندسازی این مجموعه توسط آقای جواد موگویی انجام پذیرفته و از امروز، همه‌روزه آماده پذیرایی از علاقه‌مندان و مخاطبان تاریخ معاصر می‌باشد.

موسوی درباره بازدید جمعی و حضور از طرف مدارس و دانشگاه‌ها در این موزه توضیح داد و افزود: گروه‌های مختلف شامل مدارس، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی نیز می‌توانند به صورت جمعی ثبت‌نام نموده و از این موزه بازدید نمایند. فرهنگسرای خاوران همه‌روزه آمادگی پذیرش مخاطبان و علاقه‌مندان را دارد.

او ادامه داد: تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب، به‌ویژه بر نسل جوان، در زمینه شناخت و آگاهی از تاریخ معاصر ایران به‌ویژه تاریخ انقلاب و دوران پیش از آن، ضرورت پرداختن به این بخش پرحادثه و عبرت‌آموز از تاریخ ایران را که مرتبط با سازمان مجاهدین خلق است، نمایان ساخت. ضرورت جهاد تبیین در حوزه موضوعات تاریخی و همچنین تداوم فعالیت‌های این مجموعه تروریستی با حمایت کشورهای استکباری به منظور ایجاد اختلال در زندگی مردم ایران، لزوم ارائه گزارشی تاریخی از شکل‌گیری، اوج‌گیری، انحرافات فکری و جنایات متعدد این جریان در اوایل انقلاب اسلامی علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی را ایجاب نمود.

وی در پایان افزود: همچنین تطبیق جنایات و عملیات‌های تروریستی متعدد این گروه علیه مردم در دهه شصت، با رویدادهایی که متأسفانه نمونه‌هایی از آن در روزهای اخیر در برخی شهرهای کشور مشاهده شد و توسط همان جریان‌ها هدایت و برنامه‌ریزی می‌گردید، انگیزه‌ای مضاعف برای ایجاد این شناخت، آگاهی و بصیرت سیاسی، به‌ویژه در میان نوجوانان و جوانان، فراهم آورد.