به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این اداره افزود که علاوه بر تلفات انسانی، توفان‌ها ۴۵۸ خانه را به طور کامل یا جزئی ویران کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است که این ارقام اولیه هستند، زیرا بررسی‌ها و ارزیابی‌ها هنوز در مناطق مختلف در حال انجام است و امکان تغییر در این اعداد وجود دارد.

طی چهار روز گذشته، اکثر مناطق افغانستان دمای بسیار سرد و بارش شدید برف را تجربه کرده‌اند که منجر به بسته شدن چندین بزرگراه و جاده کلیدی، از جمله مسیرهای ارتباطی حیاتی بین پایتخت ملی، کابل، و تعدادی از استان‌ها شده است.