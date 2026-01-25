ورود سامانه بارشی به خراسان رضوی؛برف و کولاک در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهی درخصوص وضعیت جوی مشهد و استان، اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی، از بعدازظهر امروز با نفوذ سامانه ناپایدار بارشی از نواحی جنوبی به استان، علاوه بر افزایش ابر و باد، وقوع بارش به صورت رگبار باران از این نواحی آغاز میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: با گسترش جریان شمالی از اواخر وقت امروز، یکشنبه تا صبح سهشنبه در اغلب نقاط استان، بارشها به صورت باران و برف خواهد بود که در نواحی سردسیر، همراه با کولاک برف پیشبینی میشود.
به گفته وی، بیشترین میزان بارش برای نیمه جنوبی استان انتظار میرود.
الهی در ادامه تأکید کرد: طی این مدت، برای محورهای کوهستانی به ویژه در ساعتهای شب و اوایل صبح احتمال لغزندگی، یخزدگی، تشکیل مه، کاهش میدان دید وجود دارد که در این خصوص، هشدار سطح زرد هواشناسی مورخ ۲۸ دیماه صادر شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: برای امروز، افزایش نسبی دمای روزانه پیشبینی میشود و برای فردا، کاهش موقتی دما انتظار میرود.
وی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، نوسانات دمایی مشهد بین ۸ و منفی یک درجه بوده است که امشب در گرمترین ساعات به ۱۰ درجه و در سردترین ساعات به صفر درجه خواهد رسید. همچنین طی شبانهروز گذشته، قوچان با ۱۰ درجه زیر صفر و سرخس با ۱۵ درجه بالای صفر، بهترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان بودهاند.
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