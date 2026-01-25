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کد مطلب 6730967
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۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۰۰

سردار شهید حاجی زاده به قولش عمل کرد

سردار شهید حاجی زاده به قولش عمل کرد

روایتی از اولین دیدار فرمانده شهید نیروی هوافضا با رهبری را در این ویدیو مشاهده می‌کنید.

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