دریافت 8 MB کد مطلب 6730967 https://mehrnews.com/x3bdqH ۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۰۰ کد مطلب 6730967 فیلم سیاست فیلم سیاست ۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۰۰ سردار شهید حاجی زاده به قولش عمل کرد روایتی از اولین دیدار فرمانده شهید نیروی هوافضا با رهبری را در این ویدیو مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط اکران مردمی فیلم سینمایی «احمد» در مسجد سوخته ابوذر مسئول قرارگاه مردمی نیمه شعبان: ۱۰۰۰ مبلغ در طریقالمهدی مستقر میشوند کمبود ۵۰۰ نیرو در مراکز درمانی تامین اجتماعی اصفهان برچسبها نیروی هوافضای سپاه امیرعلی حاجی زاده شهید شهدای اقتدار ایران
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