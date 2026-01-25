به گزارش خبرنگار مهر, حجت الاسلام قاسم شهریاری ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از دیوار نگاره قرآنی با تبریک اعیاد شعبانیه و بخصوص میلاد امام سجاد(ع)، اظهار کرد: آیه‌ای که برای این منظور انتخاب شده، با این روز که ولادت امام سجاد است، مناسبت دارد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این آیه کسانی که بخواهند در مبارزه با دشمن پیروز و صاحب مدال افتخار شوند باید در آنها شاخصه صبر پر رنگ تر باشد تا در این راه ثبات قدم باشند.

حجت الاسلام شهریاری در ادامه گفت: باید از خداوند متعال بخواهیم که در مقابل هجمه های دشمن ، به ما صبوری عنایت کند تابه لطف الهی بر دشمن پیروز شویم.

وی تاکید کرد: به آیه نیایش فاتحان به خصوص در روزهای سختی که بر ما گذشت و در آن تعدادی از هم وطنان ما شهید شدند، بیش از گذشته باید توجه داشته باشیم تا با صبوری از توطئه های دشمن نجات پیدا کنیم.