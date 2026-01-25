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۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۴۹

صبر لازمه ثبات قدم در مقابل توطئه‌های دشمن است

صبر لازمه ثبات قدم در مقابل توطئه‌های دشمن است

بیرجند- دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی گفت: صبر رمز ثبات قدم در مقابل توطئه های دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر, حجت الاسلام قاسم شهریاری ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از دیوار نگاره قرآنی با تبریک اعیاد شعبانیه و بخصوص میلاد امام سجاد(ع)، اظهار کرد: آیه‌ای که برای این منظور انتخاب شده، با این روز که ولادت امام سجاد است، مناسبت دارد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این آیه کسانی که بخواهند در مبارزه با دشمن پیروز و صاحب مدال افتخار شوند باید در آنها شاخصه صبر پر رنگ تر باشد تا در این راه ثبات قدم باشند.

حجت الاسلام شهریاری در ادامه گفت: باید از خداوند متعال بخواهیم که در مقابل هجمه های دشمن ، به ما صبوری عنایت کند تابه لطف الهی بر دشمن پیروز شویم.

وی تاکید کرد: به آیه نیایش فاتحان به خصوص در روزهای سختی که بر ما گذشت و در آن تعدادی از هم وطنان ما شهید شدند، بیش از گذشته باید توجه داشته باشیم تا با صبوری از توطئه های دشمن نجات پیدا کنیم.

کد مطلب 6731144

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