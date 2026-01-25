به گزارش خبرگزاری مهر، «افنانالله خان» رئیس گروه پارلمانی پاکستان در اجلاس APA، در حاشیه شانزدهمین نشست مجمع عمومی مجالس آسیایی با حمیدرضا حاجیبابایی نایبرئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و درباره ضرورت تقویت امنیت منطقهای و مقابله با تهدیدات مشترک گفتگو کرد.
حاجیبابایی در این دیدار ضمن قدردانی از مواضع پاکستان در حوادث اخیر و جنگ ۱۲ روزه با اشاره به شکست نقشههای استکبار علیه ملت ایران گفت: ما موفق شدیم برای دومین بار در سال جاری آمریکا را سر جای خود بنشانیم. ترامپ و هیات حاکمه آمریکا امید زیادی به حرکتهای اخیر بسته بودند و با بحرانآفرینی به دنبال تغییر در ایران بودند، اما علیرغم تمام مشکلسازیها نتوانستند چیزی را تغییر دهند. هرچند خجالت برای فردی مانند ترامپ چندان معنی ندارد. ما از مردم خود مطمئن هستیم و همانگونه که مشاهده کردید در روز ۲۲ دی ماه نیز حضور پر شکوهی برای شکست فتنه داشتند اما در آمریکا با شکستن هنجارهای بینالمللی، دنیا را به صحنهای ناامن تبدیل کرده است.
وی با انتقاد از رویکرد انفعالی برخی دولتها در برابر زیادهخواهیهای واشنگتن افزود: آمریکا به کشورهایی نظیر کانادا و اروپا هجمه میبرد و رئیس جمهور ونزولا را میدزد و حتی کشورهای منطقه را تهدید میکند. ترامپ صراحتاً تاکید دارد که به نفت این کشورها نیاز دارد تا از این طریق اروپا را کنترل کند. یکی از ویژگیهای ترامپ این است که شفاف توهین میکند و متقابلاً اروپا نیز این ویژگی را دارد که به راحتی این توهینها را تحمل میکند. این نشان میدهد کشورهایی که به صورت بادکنکی بزرگ شدهاند، توان مقابله با آمریکا را ندارند. ما قبلاً فکر میکردیم اروپا شریک آمریکاست، اما اکنون میبینیم که آنها تنها سرویسدهنده هستند.
نائبرئیس مجلس با قدردانی از مواضع جوانمردانه پاکستان، بر لزوم اتخاذ موضع قدرتمندانه مشترک در مجمع مجالس آسیایی در خصوص غزه، امنیت منطقه و محکومیت اقدامات غیرقانونی آمریکا تاکید کرد.
رئیس گروه پارلمانی پاکستان: همه کشورها مانند ایران قدرت ایستادگی در برابر آمریکا را ندارند
در ادامه این دیدار، رئیس گروه پارلمانی پاکستان با ابراز همبستگی کامل با ملت ایران گفت: ما در روزهای اخیر بسیار نگران برادران و خواهرانمان در جمهوری اسلامی ایران بودیم، همواره از شما حمایت میکنیم و معتقدیم ایران در سمت درست حق و حقیقت ایستاده است. مردم ایران دارای تاریخ عمیق و باستانی هستند و همواره به خوبی از کشور خود دفاع کردهاند.
افنانالله خان با انتقاد از دخالتهای فرامنطقهای تصریح کرد: آمریکاییها حق ندارند از کیلومترها آنطرفتر بیایند و به مردم این منطقه تکلیف کنند، اما واقعیت این است که همه کشورها مانند ایران از قدرت کافی برای مقابله و ایستادگی در برابر آمریکا برخوردار نیستند. عملکرد ایران در برابر توطئههای اخیر و جنگهای تحمیلی بسیار خوب بود.
وی ادامه داد: ما باید موضع یکسانی در موضوعات مختلف برای مقابله با کشوری مانند آمریکا داشته باشیم. همانگونه هم که خداوند در قرآن میفرمایند، بگذارید آنها مکر و حیله خود را به کار ببندند، اما یقین بدانید که حیله ما بر آنها برتری خواهد داشت و همانطور که مردم فلسطین پیروز میشوند، امت اسلامی نیز با اتحاد به پیروزی میرسد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما بسیار خوشحالیم که شما بر تروریسم و کسانی که به دنبال آشوب و انقلاب تصنعی در ایران بودند، پیروز شدید. دشمنان به دنبال نابودی نوبتی کشورهای اسلامی هستند، اما با همکاری هم، پیروز خواهیم شد و پاکستان همواره حامی و در کنار ایران خواهد بود.
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