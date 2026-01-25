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۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۴۷

حریق منزل مسکونی در محله «ماسور» خرم‌آباد مهار شد

حریق منزل مسکونی در محله «ماسور» خرم‌آباد مهار شد

خرم‌آباد - حریق منزل مسکونی در محله «ماسور» خرم‌آباد با تلاش آتش‌نشان‌ها مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبر آتش‌سوزی یک ساختمان مسکونی حوالی ساعت ۱۵ عصر امروز یکشنبه توسط شهروندان به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام شد که بلافاصله یک اکیپ اطفایی از ایستگاه شماره شش به محل حریق در کوچه نیلوفر دو ماسور اعزام شد.

طی بررسی‌های اولیه مشخص شد که حریق در هال پذیرایی منزل مسکونی آغاز شده و کاملاً شعله‌ور شده است که آتش‌نشانان پس از انجام اقدامات اولیه ایمنی اقدام به اطفا حریق کردند.

خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب نرسید و با سرعت عمل آتش‌نشانان از سرایت آتش‌سوزی به اتاق‌های دیگر و ساختمان‌های هم‌جوار جلوگیری به عمل آمد.

ایمن‌سازی محل حریق و ساختمان نیز در پایان عملیات توسط آتش‌نشانان انجام پذیرفت.

علت این آتش‌سوزی توسط کارشناسان سازمان در دست بررسی است.

کد مطلب 6731516

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