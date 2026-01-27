حسین رسولی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش «سلام محله» در راستای سیاستهای راهبردی دولت چهاردهم و در ادامه اجرای طرح سلامت اجتماعی محلهمحور با رویکرد مردمیسازی خدمات اجتماعی اجرا میشود.
وی افزود: هدف اصلی این پویش، جذب مشارکت داوطلبان و شهروندان برای بهبود شرایط اجتماعی محلات، تقویت برنامههای اجتماعمحور سازمان بهزیستی و پاسخگویی به نیازهای افراد نیازمند، خانوادههای کمبرخوردار و آسیبدیدگان اجتماعی است.
مدیرکل بهزیستی کردستان با بیان اینکه این طرح با محوریت محلات اجرا میشود، گفت: در سطح کشور بیش از ۲۵۰۰ مرکز «مثبت زندگی» فعال هستند که این مراکز به همراه کانونهای محلی، مساجد و مدارس در اجرای این پویش نقشآفرینی میکنند و استان کردستان نیز همزمان با سایر استانها در این طرح مشارکت دارد.
ثبتنام حضوری و غیرحضوری داوطلبان تا ۱۴ بهمن
رسولی ادامه داد: از امروز تا ۱۴ بهمنماه، شهروندان علاقهمند به فعالیتهای داوطلبانه میتوانند با ثبتنام در این پویش، آمادگی خود را برای همکاری با سازمان بهزیستی اعلام کنند تا در مواقع لزوم از توانمندیهای آنان در راستای خدمترسانی به جامعه هدف استفاده شود.
وی تصریح کرد: متقاضیان میتوانند به صورت حضوری به مراکز «مثبت زندگی» مراجعه کنند؛ این مراکز در روز ۱۴ بهمن از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب فعال خواهند بود و همچنین امکان ثبتنام غیرحضوری از طریق پایگاه اینترنتی salamb.behzisti.ir نیز فراهم شده است.
مدیرکل بهزیستی کردستان خاطرنشان کرد: هر فرد با هر تخصص، مهارت و توانمندی در حوزههایی مانند تحصیل، درمان، معیشت، مسکن، مسائل حقوقی و قضایی، فعالیتهای فوقبرنامه، تعمیرات و خدمات فنی میتواند در این پویش شرکت کند و در مسیر حل مشکلات محلی و حمایت از خانوادههای نیازمند نقش مؤثری داشته باشد.
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