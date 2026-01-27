به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلمانی معاون حملونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۸ تهران ضمن اعلام خبر نردهگذاری ۹۰ متر طول سکوهای سرپناه ایستگاهها، گفت: این اقدام برای ایجاد محیطی ایمنتر برای مسافران و جلوگیری از هرگونه آسیب به سرپناهها صورت گرفته است.
به گفته سلمانی، علاوه بر این؛ ۱۵۰ متر طول روشنایی جدید برای ایستگاهها تامین شده که این تغییرات به روشنتر شدن فضا و افزایش امنیت در ساعات شب کمک خواهد کرد. وی افزود: در راستای بهسازی ایستگاهها، ۱۵۰ متر طول نواقص سازهای سرپناهها نیز رفع شده است.
مجید سلمانی همچنین از بهسازی ۱۵ تابلو اطلاعرسانی ایستگاهها خبر داد و تأکید کرد: این اقدامات برای بهبود اطلاعرسانی و ارائه خدمات بهتر به مسافران انجام شده است. علاوه بر این به منظور جایگزینی شیشههای آسیبدیده، ۹۰ متر طول ورقهای CNC جایگزین شده است که در حال انجام است.
وی در پایان تاکید کرد: این اقدامات که با هدف ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حملونقل عمومی در حال انجام است و با تلاش همکارانم در اسرع وقت به پایان خواهد رسید و شرایط ایستگاهها به حالت استاندارد و ایمن باز خواهد گشت.
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