۲۷۴ نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای شهر مازندران بانوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی جو ظهر سه‌شنبه در ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در مازندران، با اعلام اینکه ۱۲ درصد ثبت‌نام‌کنندگان شوراهای شهر از بانوان بودند، اظهار کرد: در دوره جدید ثبت‌نام انتخابات شوراهای شهر استان مازندران، ۲۷۴ نفر از داوطلبان را بانوان تشکیل می‌دهند که این رقم معادل ۱۲درصد کل ثبت‌نام‌کنندگان است که نسبت به دوره گذشته با ۱۰ درصد و ۲۲۷ نفر، با رشد روبرو بوده است.

حسینی‌جو این افزایش را نشانه آگاهی و توجه زنان به حوزه مدیریت شهری و تصمیم‌سازی‌های محلی دانست و افزود: حضور پررنگ‌تر بانوان در سیاست‌گذاری محلی می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت حداکثری، نگاه عدالت‌محور و برنامه‌ریزی جامع‌تر در مدیریت شهری باشد.

مسؤل سیاسی استان تصریح کرد: مشارکت زنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری عمومی، علاوه بر ارتقای کیفیت سیاست‌ها، به تعمیق و پختگی تصمیم‌ها و توجه بیشتر به نیازهای همه اقشار جامعه منجر خواهد شد.

حسینی‌جو به نقش برجسته زنان در محورهای مختلف اشاره کرد و گفت: بانوان نخبه باید در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی، به‌ویژه در شوراهای اسلامی شهر و روستا، فعالیت کنند و با توجه به دانش، تجربه و مسئولیت‌پذیری خود، به ارتقای کیفیت و پیشبرد مسائل اجتماعی کمک کنند.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری مازندران گفت: حضور بانوان در این سطوح نه تنها به تقویت شورای اسلامی می‌انجامد، بلکه از طریق ایجاد چارچوب‌های شفاف و مسئولیت‌پذیر، تأثیرگذاری مثبت در توسعه اجتماعی و فرهنگی استان را رقم می‌زند.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران یادآور شد: ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی روستا از جمعه ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ شروع و تا پایان روز پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد:امیدواریم شاهد انتخاب بانوان شایسته و توانمند در شوراهای روستاهای استان مازندران باشیم.

این مسؤل تاکید کرد: این دور از انتخابات به صورت الکترونیکی انجام و با کمترین مشکل مواجه خواهد بود و نتیجه آرا نیز بلافاصله پس از اتمام زمان انتخابات به صورت رسمی اعلام می‌شود.