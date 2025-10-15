به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک ستاد انتخابات و فرمانداران استان کرمانشاه عصر چهارشنبه به ریاست بهرام سلیمانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان برگزار شد.
در ابتدای نشست، سلیمانی با اشاره به اهمیت برگزاری انتخاباتی پرشور و قانونمند، گفت: چهار رکن اساسی انتخابات از دیدگاه مقام معظم رهبری، سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت بالا است و همه ما باید در مسیر تحقق این اصول حرکت کنیم.
وی افزود: استان کرمانشاه با همکاری همه فرمانداران و دستگاههای اجرایی، آماده برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند است.
رئیس ستاد انتخابات استان در ادامه با اشاره به آغاز روند مقدماتی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، یادآور شد: طبق ماده ۴۱ قانون انتخابات، برخی مقامات تنها در صورتی مجاز به ثبتنام هستند که دستکم سه ماه پیش از ثبتنام از سمت خود استعفا داده و این استعفا به تأیید مراجع ذیربط رسیده باشد.
وی مهلت استعفای داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا را نیز اعلام کرد و گفت: مهلت استعفای داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ و مهلت استعفای داوطلبان شوراهای اسلامی روستا از ۲۴ تا ۳۰ آبانماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.
سلیمانی تأکید کرد: استعفای افراد مشمول ماده ۴۱ باید مورد پذیرش مقام ذیربط قرار گیرد، در غیر این صورت داوطلبان حق ثبتنام نخواهند داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، از برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: در این دوره، انتخابات بهصورت تمامالکترونیک برگزار میشود و تمامی مراحل از اخذ رأی تا شمارش آرا بهصورت الکترونیکی انجام خواهد شد. این شیوه جدید، دقت، شفافیت و سرعت اعلام نتایج را افزایش میدهد.
سلیمانی در پایان با اشاره به آغاز آموزشهای تخصصی عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات در شهرستانها اظهار داشت: تمامی فرمانداران و بخشداران باید با دقت و جدیت، فرآیندهای انتخاباتی را دنبال کنند تا شاهد برگزاری یکی از منظمترین و سالمترین انتخاباتهای سالهای اخیر در استان کرمانشاه باشیم.
