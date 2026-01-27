۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۲

بیگدلی: هم افزایی رسانه‌ای و تقویت شبکه‌های ارتباطی ضروری است

زنجان- مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی(عج)استان زنجان گفت: هم‌افزایی رسانه‌ای و تقویت شبکه‌های ارتباطی ضروری است و همه باید به این نکته اساسی توجه جدی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن بیگدلی ظهر سه شنبه در نشست با فعالان رسانه‌ای استان زنجان با بیان اینکه هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی، هم‌افزایی و تقویت شبکه‌های ارتباطی و رسانه‌ای است، اظهار کرد: در حوزه رسانه‌ای، در کنار نواقص و ضعف‌ها، اقدامات و دستاوردهای قابل توجهی نیز به دست آمده که لازم است به درستی دیده و تبیین شوند.

وی با اشاره به رشد پیام‌رسان‌های داخلی افزود: پیام‌رسان‌هایی که تا چند سال گذشته تعداد اعضای آن‌ها به چند 10 هزار یا چند صد هزار نفر هم نمی‌رسید، امروز هر کدام بیش از ۳۰ تا ۴۰ میلیون و حتی بیشتر کاربر دارند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت‌ها و توانمندی‌های قابل توجه داخلی در عرصه فضای مجازی است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان در ادامه به موضوع قطعی اینترنت اشاره کرد و گفت: قطعی اینترنت دلایل امنیتی دارد و در برخی شرایط، برای حفظ امنیت جامعه، چاره‌ای جز این تصمیم‌ها وجود ندارد. گاهی دفع افسد به فاسد باید انجام شود و در این موارد، آسیب‌های ناشی از اتصال اینترنت بیشتر از آسیب‌های ناشی از قطعی آن است.

حجت‌الاسلام بیگدلی با تأکید بر اهمیت بیانیه گام دوم انقلاب، تصریح کرد: در راستای این بیانیه، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای نسل جدید به‌ویژه جوانان، امری بسیار ضروری است. تجربه گفتگو با نسل جدید نشان می‌دهد که ما در برخی مقاطع، از ارتباط مؤثر با آنان غافل شده‌ایم و دشمنان نیز از این خلأ ارتباطی به نفع خود استفاده کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که دشمنان از ابزار رسانه به‌صورت هدفمند و مؤثر بهره‌برداری می‌کنند، ما نیز باید از این ابزار به شکل هوشمندانه و فعال استفاده کنیم

