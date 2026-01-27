به گزارش خبرگزاری مهر، در دویست و هشتمین جلسه شورای عالی تحول و تعالی سازمان، پژمان پروین، معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت به ارزیابی اجرای برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۴ و تبیین برنامه‌های تحولی سال ۱۴۰۵ پرداخت و بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و مبتنی بر شاخص‌های قابل اندازه‌گیری در کلیه واحدهای سازمانی تأکید کرد.

وی گفت: حوزه آموزشی و پژوهش باید برنامه‌ریزی دقیقی برای آموزش کارکنان داشته باشد و این موضوع در همه استان‌ها برنامه‌ریزی و اجرا شود. پروین با اشاره به رصد عملکرد استان‌ها افزود: بررسی عملکرد ۹ ماهه استان‌ها در حال جمع‌آوری است. استان‌ها باید به برنامه‌های تعیین شده توجه کنند تا از انجام آن عقب نمانند.

معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت از تشکیل دو کمیته ویژه در آینده نزدیک خبر داد: کمیته تسریع رسیدگی به پرونده‌های تعیین و تکلیف که با همکاری حوزه املاک و کاداستر سازمان تشکیل می‌شود تا با در نظر گرفتن مشوق‌هایی، روند رسیدگی به پرونده‌های باقی‌مانده هیئت‌های تعیین و تکلیف تسریع و رفع تکلیف شود.

وی گفت: همچنین کمیته بررسی استان‌های دارای کمترین آمار تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ نیز برای استان‌هایی که کمترین میزان آمار در این حوزه را دارند تشکیل می‌شود تا آسیب‌شناسی لازم در این زمینه انجام شود.

تأکید بر کاهش زمان تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ به کمتر از یک هفته

مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با استفاده از ظرفیت‌های موجود، صدور سند در زمان کوتاه‌تر ممکن است.

شیخ‌علیشاهی مشاور رئیس این سازمان با انتقاد از طولانی بودن فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، بر امکان کاهش این زمان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ نباید دو تا سه ماه طول بکشد. با استفاده از ظرفیت‌های موجود نقشه‌برداری و سیستم ثبت آنلاین، این فرآیند می‌تواند در زمان بسیار کوتاه‌تری انجام شود.

شیخ‌علیشاهی افزود: سازمان ثبت در طول سال‌های گذشته نقشه‌های متعددی تهیه کرده و از فناوری‌های دقیق نقشه‌برداری و برون‌سپاری بهره می‌برد، بنابراین نیازی به شروع کار از صفر نیست.

مشاور رئیس سازمان ثبت در توضیح فرآیند بهینه گفت: از لحظه‌ای که درخواست تبدیل مطرح می‌شود، باید داده‌های ثبتی و نقشه به سرعت در حوزه املاک تکمیل و تثبیت شود تا آماده صدور باشد. بسیاری از اطلاعات لازم از پیش در سوابق موجود است.

وی تأکید کرد که هدف، انجام کار صحیح و با کیفیت است و کاهش زمان به معنای کاهش دقت نیست.

شیخ‌علیشاهی در پایان نتیجه‌گیری کرد: با مدیریت فرآیند و کنترل موثر، می‌توان زمان تبدیل سند را به طور جدی کاهش داد و حتی در مواردی این کار در کمتر از یک هفته ممکن است. این خواست مقامات عالی سازمان و مسئولیت ما در قبال مردم است.