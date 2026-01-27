دستور ویژه استاندار گیلان برای رفع مشکلات شهرک امام زاده ابراهیم (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌شناس در جلسه بررسی آخرین وضعیت بازار امام زاده ابراهیم شفت در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان با اشاره به برگزاری این جلسه اظهار کرد: این جلسه در پی دعوت نماینده شهرستان‌های فومن و شفت و با هدف رفع مشکلات باقی‌مانده بازار امامزاده ابراهیم برگزار شد؛ بازاری که حدود دو سال پیش دچار آتش‌سوزی شد و به دلیل اختلاف‌نظر میان برخی دستگاه‌های اجرایی، وضعیت ۱۰ واحد آن بلاتکلیف مانده بود.

وی افزود: در جلسه امروز، تکالیف دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک‌ها و بنیاد مسکن به‌صورت قطعی مشخص شد و مقرر گردید مجوزهای لازم برای صدور پروانه ساختمانی و همچنین پرداخت تسهیلات بانکی صادر شود تا واحدهایی که در اثر آتش‌سوزی از بین رفته‌اند، در سریع‌ترین زمان ممکن بازسازی شوند.

استاندار گیلان با بیان اینکه احیای کامل این بازار در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: بنیاد مسکن مکلف شد در بخش‌هایی از بازار که نیاز وجود دارد، عملیات سنگفرش را انجام دهد تا با بهسازی محیط و تکمیل زیرساخت‌ها، رونق و پویایی بازار امامزاده ابراهیم بیش از گذشته تقویت شود.

حق‌شناس در پایان از همکاری نماینده مردم فومن و شفت و همراهی دستگاه‌های اجرایی قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این مصوبات، شاهد بازگشت کامل حیات اقتصادی به این بازار در آینده نزدیک باشیم.