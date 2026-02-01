ایمان زندینیا به خبرنگار مهر گفت: با هدف رونق ساختوساز و تشویق شهروندان به پرداخت بهموقع عوارض، دومین بسته «جایزه ۱۵درصدی خوشحسابی پرداخت عوارض پروانه ساختمانی مسکونی » با تصویب شورای اسلامی شهر بوشهر از ۱۲ بهمنماه، همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تا ۱۸ اسفندماه، روز بوشهر، اجرا میشود.
رییس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: این طرح فرصتی مناسب برای شهروندان است تا با پرداخت بهموقع عوارض ساختمانی از ۱۵ درصد جایزه خوش حسابی بهرهمند شوند.
وی افزود: قطعا پرداخت منظم و بهموقع عوارض سالیانه توسط شهروندان، زمینه ارائه خدمات بهتر و توسعه زیرساختهای شهری را فراهم میکند و نقش بسزایی در تحقق اهداف مدیریت شهری دارد.
زندینیا ادامه داد: بسته دوم تشویقی شورای اسلامی شهر بوشهر، در جهت رونق ساختوساز، تسریع در روند صدور مجوزها و افزایش تعامل شهروندان تدوین شده و انتظار میرود با استقبال خوب شهروندان همراه شود.
وی از شهروندان خواست تا از۱۲ بهمنماه تا ۱۸ اسفندماه با مراجعه به شهرداری های مناطق از امتیازات ویژه این طرح بهرهمند شوند.
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