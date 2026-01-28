سامانه بارشی وارد بوشهر شد

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با ورود سامانه بارشی به استان بوشهر تا بعد از ظهر پنجشنبه در سطح استان بارش پراکنده باران گاهی رگبار و رعد برق مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین با وزش باد نسبتا شدید از ظهر امروز تا ظهر پنجشنبه همه سواحل استان و از بعد از ظهر پنجشنبه تا روز جمعه سواحل مرکزی و جنوبی مواج پیش بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده ابری همراه با غبار محلی، در برخی مناطق بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده و رعدوبرق، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد جنوب شرقی تا جنوب غربی از فردا به تدریج شمال غربی، با سرعت ۱۴ تا ۴۴ گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.وی گفت: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود.