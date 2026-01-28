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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

سامانه بارشی وارد بوشهر شد

سامانه بارشی وارد بوشهر شد

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهرگفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با ورود سامانه بارشی به استان بوشهر تا بعد از ظهر پنجشنبه در سطح استان بارش پراکنده باران مورد انتظار است.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با ورود سامانه بارشی به استان بوشهر تا بعد از ظهر پنجشنبه در سطح استان بارش پراکنده باران گاهی رگبار و رعد برق مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین با وزش باد نسبتا شدید از ظهر امروز تا ظهر پنجشنبه همه سواحل استان و از بعد از ظهر پنجشنبه تا روز جمعه سواحل مرکزی و جنوبی مواج پیش بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده ابری همراه با غبار محلی، در برخی مناطق بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده و رعدوبرق، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد جنوب شرقی تا جنوب غربی از فردا به تدریج شمال غربی، با سرعت ۱۴ تا ۴۴ گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.وی گفت: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود.

کد مطلب 6734034

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    نظرات

    • حسین IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      3 0
      پاسخ
      خدا رو شکر

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