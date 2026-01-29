به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی،بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از بازدید مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران از ایستگاههای ریلباس این شهرستان با هدف بررسی وضعیت موجود و توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی خبر داد.
وی اظهار داشت: با حضور جبارعلی ذاکری مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران، قشقاوی نماینده مردم شهرستانهای بهارستان و رباطکریم در مجلس شورای اسلامی و میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، از ایستگاههای ریلباس شهرستان بهارستان بازدید بهعمل آمد.
فرماندار بهارستان افزود: در جریان این بازدید، موضوعات مهمی در راستای ارتقای خدمات حملونقل ریلی و افزایش رفاه شهروندان مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت که از جمله آنها میتوان به تقویت و بهسازی ایستگاههای موجود ریلباس بهمنظور بهبود سطح خدماترسانی و آسایش بیشتر مردم اشاره کرد.
شرفی ادامه داد: احداث خط دوم ریلباس از مهمترین مصوبات این بازدید بود که اجرای آن مستلزم تملک برخی املاک و زمینهای معارض در مسیر پروژه است و در این زمینه، هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه دسترسیهای حملونقلی شهرستان خاطرنشان کرد: ایجاد یک ایستگاه بینشهری بهمنظور تسهیل تردد شهروندان به نقاط مختلف کشور، از دیگر برنامههای پیشبینیشده است که میتواند نقش مؤثری در کاهش ترافیک جادهای و ارتقای جایگاه شهرستان بهارستان در شبکه حملونقل ریلی کشور ایفا کند.
