۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

بررسی احداث خط دوم ریل‌باس بهارستان در حضور مدیرعامل راه‌آهن

بهارستان- فرماندار بهارستان از بازدید مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از ایستگاه‌های ریل‌باس این شهرستان با هدف بررسی وضعیت موجود و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی،بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از بازدید مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از ایستگاه‌های ریل‌باس این شهرستان با هدف بررسی وضعیت موجود و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی خبر داد.

وی اظهار داشت: با حضور جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، قشقاوی نماینده مردم شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی و میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، از ایستگاه‌های ریل‌باس شهرستان بهارستان بازدید به‌عمل آمد.

فرماندار بهارستان افزود: در جریان این بازدید، موضوعات مهمی در راستای ارتقای خدمات حمل‌ونقل ریلی و افزایش رفاه شهروندان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به تقویت و بهسازی ایستگاه‌های موجود ریل‌باس به‌منظور بهبود سطح خدمات‌رسانی و آسایش بیشتر مردم اشاره کرد.

شرفی ادامه داد: احداث خط دوم ریل‌باس از مهم‌ترین مصوبات این بازدید بود که اجرای آن مستلزم تملک برخی املاک و زمین‌های معارض در مسیر پروژه است و در این زمینه، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه دسترسی‌های حمل‌ونقلی شهرستان خاطرنشان کرد: ایجاد یک ایستگاه بین‌شهری به‌منظور تسهیل تردد شهروندان به نقاط مختلف کشور، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ترافیک جاده‌ای و ارتقای جایگاه شهرستان بهارستان در شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور ایفا کند.

