سهمیه تسهیلات خرد و کلان در میاندورود افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی پروژههای عمرانی و اشتغالزایی بنیاد علوی در میاندورود با بیان اینکه مسئولان خادم مردم هستند، گفت: باید با برنامهریزی صحیح از ظرفیتها استفاده کنیم تا پاسخگوی اعتماد و فداکاری مردم باشیم.
وی با اشاره به جمعیت بالای روستاهای این شهرستان افزود: برخلاف بسیاری از مناطق، مردم همچنان در روستاها سکونت دارند و مهاجرت معکوس رخ نداده است، بنابراین ضروری است خدمات متناسب با این بافت جمعیتی ارائه شود.
فرماندار میاندورود حفظ جمعیت روستایی را عامل پایداری کشاورزی و دامداری دانست و اظهار کرد: رونق اقتصاد محلی میتواند به ارتقای رفاه اجتماعی منجر شود و این مهم نیازمند حمایت جدی از تولیدکنندگان است.
بابایی همچنین با تأکید بر لزوم تقویت زیرساختهای ورزشی، بهویژه در بخش ورزش دانشآموزی، خاطرنشان کرد: ایجاد شور و نشاط اجتماعی در گرو توجه به فضاهای ورزشی و فرهنگی است.
وی در ادامه با اشاره به پیشتازی میاندورود در احداث گلخانههای شلیل و مرکبات گفت: با توجه به جایگاه صنعتی شهرستان، انتظار میرود سهمیه تسهیلات خرد و کلان افزایش یابد تا زمینه توسعه اشتغال پایدار فراهم شود.
در ادامه این نشست، مجری طرحهای اشتغالزایی بنیاد علوی در شرق مازندران با بیان اینکه میاندورود ظرفیت تبدیل شدن به «شهر گلخانهای» را دارد، گفت: اولویت بنیاد علوی توسعه کشاورزی گلخانهای و حمایت از طرحهای اشتغالمحور در این شهرستان است.
میرجعفری با تأکید بر لزوم افزایش تسهیلات اشتغالزایی افزود: همکاری بیشتر بانکها در پرداخت تسهیلات میتواند سهمیه میاندورود را در بنیاد علوی افزایش دهد و زمینه خدماترسانی گستردهتر را فراهم کند.
همچنین مجری طرحهای عمرانی بنیاد علوی نیز در این نشست بر توسعه زیرساختهای ورزشی، بهویژه در حوزه ورزش دانشآموزی، تأکید کرد و از پیگیری این موضوع خبر داد.
