محسن پاک‌آیین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدام اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: اتحادیه اروپا در ادامه رویکردهای ضد ایرانی خود و در اقدامی غیر اصولی و مغایر با موازین بین‌المللی، به حمایت از گروه‌های تروریستی داعش، نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. اروپا پس از پیروزی انقلاب اسلامی هرگز به دنبال دوستی با ایران نبوده و در مقاطع مختلف با حمایت از سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا، از جمله اعمال تحریم‌های ظالمانه و پشتیبانی از گروه‌های تروریستی ایرانی مانند فرقه منافقین، علیه ملت ایران عمل کرده است.

پاک‌آیین افزود: اخیراً اعضای اتحادیه اروپا از اغتشاشات داخلی ایران که توسط تروریست‌های مسلح هدایت و اجرا شد و خسارات انسانی و مالی فراوانی به کشور وارد کرد، حمایت کرده و آنان را به ادامه اقدامات تروریستی تشویق می‌کنند. عملکرد جانبدارانه این اتحادیه از رژیم صهیونیستی و بی‌اعتنایی نسبت به نسل‌کشی مردم بی‌دفاع غزه و دیگر نقاط فلسطین، اعتبار این نهاد اروپایی را در افکار عمومی، به‌ویژه در اروپا، خدشه‌دار کرده و چهره واقعی اعضای آن را به جهانیان نشان داده است.

وی تصریح کرد: اقدامات ضد ایرانی اتحادیه اروپا، از جمله قطعنامه اخیر علیه سپاه، بر پایه اطلاعات جعلی و اکاذیب گروه‌های ضد ایرانی و دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل است و فاقد اعتبار بین‌المللی می‌باشد. این اقدام کاملاً مغایر با موازین بین‌المللی است، زیرا هیچ‌گاه ارتش و نیروی نظامی رسمی یک کشور که مسئول امنیت ملی و مقابله با تروریسم است، هدف چنین اتهاماتی قرار نمی‌گیرد. در واقع، این رفتار اروپا نشان‌دهنده حمایت این اتحادیه از تروریسم است، چرا که قدرتمندترین نیروی مبارزه با تروریسم در منطقه را هدف گرفته است.

پاک‌آیین همچنین گفت: ایران قطعاً اقدام متقابل خواهد کرد. در این رابطه، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تصویب قانونی، نهادهای نظامی اروپا را به‌عنوان سازمان تروریستی تلقی کرده و نیروهای نظامی کشور را موظف کند همان‌طور که با داعش و القاعده مقابله می‌کنیم، با مجموعه‌های نظامی اروپایی نیز برخورد شود. در این صورت، منافع اروپا در خلیج فارس و دریای عمان به خطر خواهد افتاد و در نهایت خود اروپایی‌ها متضرر خواهند شد.

وی در پایان تأکید کرد: مردم فهیم ایران با ترفندهای تبلیغاتی غرب برای حمایت از تروریسم آشنا هستند و با وحدت و یکپارچگی خود، همراه با پشتیبانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقدامات اعضای اتحادیه اروپا را پاسخگو خواهند ساخت.