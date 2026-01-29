برزگر: ملوان مستحق برد بود؛ بازی را کاملاً کنترل کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهران برزگر شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پس از دیدار ملوان و چادرملو اظهار کرد: بازی بسیار پرفشار و فیزیکی بود و با توجه به سبک بازی حریف، امکان ارائه فوتبال روان و روی زمین کمتر فراهم شد. از قبل می‌دانستیم برنامه اصلی چادرملو استفاده از توپ‌های بلند و توپ سوم است و تلاش کردیم این تاکتیک را به‌خوبی مهار کنیم.

وی افزود: در نیمه نخست به گل رسیدیم و در نیمه دوم نیز با صحبت‌هایی که در رختکن انجام شد، کاملاً بر جریان بازی مسلط بودیم. موقعیت‌های زیادی خلق کردیم و تیم حریف بیشتر به دنبال استفاده از شانس روی توپ‌های بلند بود که خوشبختانه بازیکنان ما با تمرکز بالا عملکرد خوبی داشتند و توانستیم سه امتیاز بازی را کسب کنیم.

مربی ملوان در واکنش به اعتراض کادر فنی تیم حریف نسبت به جایگاه حضور مازیار زارع تصریح کرد: جایگاهی که برای سرمربیان محروم در نظر گرفته می‌شود، مشخص است و موضوع جدیدی نیست. به نظر من بهتر است تمرکز روی مسائل فنی باشد فوتبال برد و باخت دارد و پرداختن به حاشیه‌ها کمکی به پیشرفت فوتبال نمی‌کند.

برزگر با اشاره به اعتراض‌های تیم حریف نسبت به داوری گفت: داوری مسابقه به نظر من نرمال و قابل قبول بود. بازی پر از درگیری‌های فیزیکی و هوایی بود و داور توانست مسابقه را به‌خوبی مدیریت کند، هرچند کارت‌های زیادی هم نشان داده شد. این داوری به‌مراتب بهتر از برخی بازی‌های دیگر بود.

وی ادامه داد: آمار مسابقه نشان می‌دهد که کنترل بازی در اختیار ملوان بود، اما اینکه گفته می‌شود تیم حریف بازی را در دست داشته، برداشت شخصی است. ما سه امتیاز را گرفتیم و بهتر است نتیجه‌ای که در زمین رقم خورده پذیرفته شود.

مربی ملوان در پایان خاطرنشان کرد: کشاندن فضای بازی به حاشیه‌ها حرفه‌ای نیست. ما مسیر خودمان را ادامه می‌دهیم و برای تیم چادرملو در ادامه مسابقات آرزوی موفقیت دارم.