به گزارش خبرنگار مهر،مهدی شهدوست، صبح شنبه در جمع خبرنگاران، از اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی به مناسبت فرارسیدن نیمه شعبان در سطح شهرستان خبر داد.
وی با اشاره به رویکرد مردمی و امیدآفرین این برنامهها گفت: ویژهبرنامه ورزش باستانی روز دوشنبه ۱۳ بهمنماه ساعت ۱۹ در زورخانه شهدای ورامین برگزار میشود و در همین روز، از معلمان فعال مهدوی با حضور در مدارس شهرستان تقدیر بهعمل خواهد آمد.
شهدوست افزود: اعزام «سفیران مهدوی» به بیمارستانهای شهرستان با پرچم متبرک و برگزاری آیین توسل و عیادت از بیماران، از دیگر برنامههای پیشبینیشده است. همچنین مبلغین مهدوی و گروههای سرود به محلهها و روستاهای ورامین اعزام میشوند تا پیام انتظار و امید را در سطح شهرستان گسترش دهند.
دبیر ستاد نیمه شعبان ورامین ادامه داد: جشنهای مردمی نیمه شعبان در بیش از ۴۰ نقطه شهرستان به همت مهدییاوران و با حمایت شهرداری و بخشداران برگزار خواهد شد. همچنین آیین احیای شب نیمه شعبان، سهشنبه ۱۴ بهمنماه از ساعت ۲۲ تا یک بامداد در حسینیه شهیدان خلخالی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه برنامههای میدانی و شهری نیز در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: اجرای ماشیننویسی و برچسبزنی مهدوی خودروهای عبوری در میدان رازی عصر روزهای دوشنبه و سهشنبه انجام میشود و کارناوال خودرویی شادی با هدف ایجاد فضایی شاد و امیدآفرین در سطح شهرستان به حرکت درخواهد آمد.
شهدوست از افتتاح پایگاه خبری تحلیلی «عصر بیعت» نیز خبر داد و گفت: این پایگاه روز دوشنبه ۱۳ بهمنماه ساعت ۱۶ در طبقه دوم حسینیه شهیدان خلخالی افتتاح میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همایش «انفجار نور تا طلیعه ظهور» روز پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات شهرداری، همایش «زن منتظر، زن مقتدر» روز پنجشنبه ۱۶ بهمنماه ساعت ۱۵:۳۰ در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی و جنگ شادی کودکانه ویژه نیمه شعبان نیز روز جمعه ساعت ۱۶ در فرهنگسرای رازی برگزار خواهد شد.
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