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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

رفع موانع و چالش‌های پایان خدمت معلمان تعهد خدمت

رفع موانع و چالش‌های پایان خدمت معلمان تعهد خدمت

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای از رفع موانع و چالش‌های پایان خدمت معلمان تعهد خدمت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه ای از رفع موانع و چالش های پایان خدمت معلمان تعهد خدمت خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

در راستای تسهیل فرآیند اعزام معلمان تعهد خدمت و همکاری سازنده با مراجع ذی‌صلاح، معلمانی که ایفای تعهد خود را به اتمام رسانده و فرم اتمام تعهد را تکمیل نموده‌اند، با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده با حوزه نظام وظیفه، می‌توانند جهت دریافت برگ اعزام به دوره آموزش رزم مقدماتی، به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

گفتنی است؛ معلمان و دانشجومعلمانی که در حال ایفای تعهد خود هستند نیز منتظر اطلاعیه های بعدی پیرو هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و ستاد کل نیروی مسلح باشند.این اقدام گامی مهم در تکمیل رسمی فرآیند خدمت وظیفه عمومی آنان محسوب شده و زمینه‌ساز اخذ مجوز نهایی اعزام خواهد بود.

کد مطلب 6736132

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