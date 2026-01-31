به گزارش خبرنگارمهر؛ علی صفری ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به افتتاح پروژههای حوزه کشاورزی در استان مرکزی اظهار کرد: مجموع اعتبار این بهره برداری از این طرحها ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است که از محل آورده شخصی سرمایهگذاران، تسهیلات و کمکهای بلاعوض دولتی تأمین شده است.
وی با اشاره به اینکه ۷۰ پروژه کشاورزی همزمان با دهه فجر امسال در مرکزی افتتاح میشود، افزود: ۲ پروژه مربوط به باغبانی و گلخانهای، هشت پروژه منابع طبیعی، یک پروژه شیلات، سه پروژه عشایری و ۲ پروژه مربوط به صنایع تبدیلی مهمترین طرحهای آماده افتتاح دهه مبارک فجر جهاد کشاورزی استان مرکزی است که با حضور مسئولان کشوری و استانی بهرهبرداری میشوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در خصوص میزان خرید مردم استان مرکزی از طریق کالابرگ تصریح کرد: سه هزار و ۶۰۰ تن برنج به ارزش پنج هزار و ۸۰ میلیارد ریال، یکهزار و ۳۰ تن گوشت مرغ به ارزش ۲ هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال، ۲۱۴ تن گوشت قرمز به ارزش ۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال، ۵۰۰ تن حبوبات به ارزش هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال، ۳۱۰ تن تخم مرغ به ارزش ۶۲۰ میلیارد ریال، ۴۵۰ تن قند و شکر به ارزش ۳۲۰ میلیارد ریال، ۱۳۳ تن روغن به ارزش ۲۸۰ میلیارد ریال، ۱۵۰ تن پنیر به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال، ۱۳۰ تن ماست به ارزش ۹۰ میلیارد ریال و ۶۰ میلیارد ریال ماکارونی از طریق کالابرگ توسط مردم خریداری شده است.
صفری با اشاره به پیشرو بودن استان مرکزی در واگذاری زمین برای راهاندازی نیروگاههای خورشیدی گفت: تعامل و همافزایی موثری از سوی بخش کشاورزی برای تحقق ۵۰۰ مگاواتی تولید برق از انرژی خورشیدی در این استان شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: گندم یک محصول استراتژیک است که تولید آن در سال ۵۷ در این استان حدود ۸۷ هزار تن و امسال ۲۵۰ هزار تن بود البته سال گذشته ۵۰۰ هزار تن تولید شد که امسال به دلیل شرایط بارندگی کاهش یافت.
وی گفت: براساس آخرین آمار به دست آمده در سال ۵۷، میزان تولید گوشت قرمز در استان مرکزی ۲۰ هزار تن بوده اما این میزان در سال جاری به ۵۲ هزار تن رسیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ادامه داد: تولید گندم و گوشت قرمز بیش از نیاز در این استان تولید میشود که بخش قابل توجهی از آن به استانهای دیگر صادر میشود.
صفری ادامه داد:تولید شیرخام در سال ۵۷ در استان مرکزی ۱۲۵ هزار تن بوده و این آمار در سال جاری تاکنون به ۴۰۰ هزار تن افزایش یافته است در صورتی که میزان نیاز استان مرکزی به شیر خام ۱۲۷ هزار تن است و مازاد تولید نیز صادر میشود.
وی تصریح کرد : میزان تولید تخممرغ این استان در سال ۵۷، ۱۷ هزار تن و در سال جاری به ۶۰ هزار تن رسیده که این مهم نشان دهنده مازاد ۷۰ درصدی میزان تخممرغ است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: تولید گوشت مرغ سال ۵۷ در این استان تنها ۱۹ هزار تن بود اما این رقم در سال جاری به ۶۵ هزار تن رسیده است.
صفری گفت: تولید عسل استان مرکزی نیز از ۷۰ تن در سال ۵۷، اکنون به یکهزار و ۲۰۰ تن رسیده است، همچنین بخش آبزیان این استان در سال ۵۷ تولید چشمگیری نداشته اما هماکنون ۱۰ هزار تن تولید در این بخش وجود دارد.
وی گفت: سال ۵۷ تولید محصولات باغی و گلخانهای استان مرکزی ۴۵ هزار تن بوده که در سال جاری به بیش از ۶۰۰ هزار تن رسیده است همچنین تولید محصولات زراعی این استان نیز از ۴۸۰ هزار تن در سال ۵۷ به حدود ۲ میلیون تن در سال جاری افزایش یافته است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی بیان کرد: بیش از ۷۶ هزار هکتار آبیاری به شیوه نوین در این استان انجام میشود و در بخش کانالهای آبیاری نیز استان مرکزی در ابتدای انقلاب ۲۰ کیلومتر اجرا داشت اما اکنون حدود یکهزار و ۳۰۰ کیلومتر کانال ایجاد شده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز گفت: ۱۱۴ هکتار از اراضی ملی این استان که مربوط به ۶۰ سال گذشته بود به کشاورزان برگشت داده شد و حدود یکهزار و ۷۰۰ پلاک بررسی و ۵۰۰ پلاک باقی مانده است که ۶ ماه نخست سال آینده مورد بررسی قرار میگیرد و بعد از اتمام همه مراحل سند رسمی برای کشاورزان صادر میشود تا امکان استفاده و دفاع از حقوق خود را داشته باشند.
رامین اخلاصی حفظ کاربری اراضی استان مرکزی را یکی از رسالتهای بخش کشاورزی دانست و افزود: سال جاری ۶۹ مورد مجوز تغییر کاربری دریافت شد که ۶۵ مورد مرتبط به بخش کشاورزی مانند راهاندازی صنایع تبدیلی بود و مابقی کاربری غیر کشاورزی بود.
نظر شما