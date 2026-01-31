سپاه پاسداران هویت ملت ایران در مبارزه با استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت قاطع خود از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابراز کرد: اقدام غیر قانونی و ضد ایرانی اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بار دیگر اوج کینه و دشمنی آن‌ها علیه ملت ایران را آشکار کرد.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اقدام غیر قانونی و ضد ایرانی اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بار دیگر اوج کینه و دشمنی آن‌ها علیه ملت ایران را آشکار کرد.

رژیم‌های تروریست‌پرور و مفسدی که سال‌ها گروهک تروریستی منافقین را در پناه و حمایت خود گرفته‌اند و از اغتشاشات و تعرض مزدوران به مال و جان مردم ایران، در فتنه‌های اخیر حمایت کردند؛ حال با پررویی تمام، علیه مردمی‌ترین مجموعه‌ی نظامی جهان، بیانیه‌هایی سیاسی و خصمانه صادر می‌کنند.

سپاه پاسدارانی که در برابر خون‌خوارترین گروه تروریستی که دست پروده‌ی دولت آمریکا بود، سال‌ها مبارزه کرده و با منکوب کردن داعشی‌های سفّاک، سهم به سزایی در امنیت امروز کشورها از جمله اروپا دارد، اکنون با کدام مدعای حقوقی و عقلانی از سوی اتحادیه اروپا تروریست خطاب می‌شود؟

آن روزها که رژیم تروریستی اسرائیل با فجیع‌ترین جنایات، غزه و فلسطین را زیر آتش و گلوله گرفته بود، آیا سلاح‌های غربی و حمایت‌های سیاسی آنان بر آتش کشتار نمی‌افزود؟! و آنها در جبهه حمایت از بزرگترین رژیم تروریستی دنیا نبودند؟!مردم دنیا به خوبی می‌دانند که کدام رژیم تروریستی با حمله‌ی شبانه، رئیس جمهور قانونی یک کشور مستقل را ربود و به منابع و ثروت ملی آن کشور پنجه کشید.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ضمن حمایت قاطع از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همه فرزندان ملت در نیروهای مسلح، اقدام جاهلانه و خصمانه اتحادیه اروپا در تروریستی اعلام کردن سپاه را محکوم می‌کند و اعلام می‌دارد:

سپاه مقتدر در چشم آزادی‌خواهان جهان و مستضعفان عالَم، نماد انسان‌دوستی، میهن‌دوستی و عدالت‌خواهی است.پاسداران انقلاب اسلامی در خط مقدم صیانت از آرمان‌های اسلامی و انقلابیِ مردم ایران هستند و در این راه با ایثار و فداکاری مجاهدت می‌کنند.

هویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مبارزه دائمی با ظلم و کفر جهانی است و این نهاد مردمی همواره بر این آرمان، استوار خواهد ماند.