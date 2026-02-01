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۱۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

تصویب طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی در پیچ و خم‌های ۱۸ ساله

تصویب طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی در پیچ و خم‌های ۱۸ ساله

دیوان محاسبات کشور به ترک فعل و تخلف شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی در صدور به موقع مجوزها رسیدگی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور به ترک فعل و تخلف شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی در صدور به موقع مجوزها رسیدگی می‌کند. به موجب ماده (۷) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، صدور هرگونه مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، فرهنگی، آموزشی و خدماتی صرفاً در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه و با تصویب شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی مجاز است. با این وجود، شورای عالی مناطق آزاد طرح‌های جامع را با وجود گذشت ۱۸ سال از الزام قانونی تصویب نکرده و این موجب شده سازمان‌های مناطق نسبت به صدور مستمر مجوزهای متعدد اقدام کنند که مصداق ترک فعل بوده و منجر به تخلف شده است.

کد مطلب 6736589
اكرم سادات حسيني شبستري

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