به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ زریر فرضی زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به شعار محوری دهه فجر «ایران مقتدر، ملت پیروز»، به بررسی علل تاریخی انقلاب اسلامی پرداخت و یادآور شد که قراردادهای تحمیلی و دخالتهای استعماری، مردم ایران را به قیام علیه استعمار واداشت.
وی قیام امام خمینی(ره) را نقطه عطفی دانست که با تکیه بر ایدئولوژی و معنویت، منجر به پیروزی انقلاب در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ شد.
معاون هماهنگ کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد اجرای ۲۲۳ برنامه فرهنگی، اجتماعی و مردمی در دهه فجر را تشریح کرد و گفت: این برنامهها شامل محافل و جشنوارههای قرآنی، عطرافشانی قبور شهدا، اکرام خانواده شهدا، اجرای سرودهای انقلابی و برپایی موکبها و ایستگاههای شادی است.
وی همچنین بر اجرای گسترده جهاد تبیین با محوریت کارگران و برگزاری بیش از پنج هزار نشست رسانهای و مردمی تاکید کرد و از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد.
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