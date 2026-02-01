مراجعه ۱۲۶ نفر برای حکم رشد به پزشکی قانونی کرمانشاه در ۹ ماهه امسال

بهتاش خانی‌آباد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه درخواست حکم رشد یکی از مهم‌ترین مراجعات روان‌پزشکی پزشکی قانونی است، اظهار کرد: مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، تمامی افراد بالای ۱۸ سال رشید محسوب می‌شوند، مگر اینکه خلاف آن در مراجع قانونی اثبات شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در توضیح مفهوم رشد گفت: فرد رشید کسی است که توانایی انجام امور مالی را طبق قوانین و مقررات داشته باشد. زمانی که فرد به سن ۱۸ سالگی می‌رسد، می‌تواند خدمات بانکی دریافت کند، خرید و فروش ملک انجام دهد و سایر امور مالی و حقوقی خود را شخصاً مدیریت کند.

وی افزود: برخی متقاضیان زیر ۱۸ سال سن دارند و برای دریافت حکم رشد به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند که این افراد باید به پزشکی قانونی ارجاع داده شوند تا از نظر آمادگی عقلانی و توانایی استقلال مالی مورد ارزیابی قرار گیرند.

خانی‌آباد تصریح کرد: این ارزیابی‌ها از طریق معاینه بالینی، مصاحبه تخصصی و آزمون‌های روان‌پزشکی انجام می‌شود و روند بررسی آن‌ها زمان‌بر و کاملاً تخصصی است تا مشخص شود فرد از نظر عقلانی صلاحیت اداره امور خود را دارد یا خیر.

وی در ادامه به آمار کلی مراجعات روان‌پزشکی اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه امسال، ۱۳۵۴ نفر شامل ۸۵۷ مرد و ۴۹۷ زن برای انجام معاینات روان‌پزشکی به پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کرده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه بیان کرد: این معاینات شامل پرونده‌های فرزندخواندگی، اهدای جنین، پرونده شخصیت، مسئولیت کیفری، صلاحیت اداره امور مالی و همچنین معاینات تخصصی روان‌پزشکی مانند تعیین جنسیت، ملال جنسی و عنن است.

خانی‌آباد با اشاره به دیگر مراجعات تخصصی افزود: بخش قابل توجهی از ارجاعات مربوط به درخواست قیمومت است؛ به این معنا که فرد توانایی اداره امور خود را نداشته و لازم است این مسئولیت به شخص دیگری واگذار شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از پرونده‌ها نیز مربوط به مجرمانی است که ارتکاب جرم آن‌ها وابسته به نوع جنون است که تشخیص آن‌ها فرآیندی بسیار پیچیده، دقیق و کاملاً تخصصی را می‌طلبد.