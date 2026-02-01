سامانه بارشی جدید وارد استان بوشهر می شود

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز دوشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی بر استان حاکم است.

وی بیان کرد: با ورود سامانه بارشی به استان از روز سه شنبه تا روز چهارشنبه در برخی نقاط بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعد برق مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین با وزش باد نسبتا شدید تا شدید طی روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه سواحل استان مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالبا شمال غربی تا شمال شرقی، در نواحی جنوبی گاهی جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتردرساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.