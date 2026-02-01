اولتیماتوم تل آویو به سازمان پزشکان بدون مرز درباره توقف فعالیت در غزه

در ادامه فشارها بر نهادهای بین‌المللی فعال در غزه، رژیم صهیونیستی خواستار توقف فعالیت «پزشکان بدون مرز» در غزه تا پایان فوریه شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که اختلاف میان طرفین بر سر ارائه اطلاعات کارکنان این سازمان همچنان حل‌نشده باقی مانده است.

بر اساس این گزارش، سازمان «پزشکان بدون مرز» پیشتر اعلام کرده بود که قادر نیست فهرستی از اسامی برخی کارکنان فلسطینی و بین‌المللی خود را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهد؛ چراکه تل‌آویو از ارائه تضمین‌های لازم برای حفظ امنیت کارکنان و استقلال عملکرد این نهاد بشردوستانه در غزه خودداری کرده است.

سازمان، پزشکان بدون مرز بیش از ۱۴۰۰ کارمند در نوار غزه دارد. ۱۵ نفر از کارکنان این سازمان در جریان جنگ ویرانگر اسرائیل علیه غزه طی دو سال گذشته جان خود را از دست داده‌اند.

شمار زیادی از امدادگران و کارکنان بخش درمانی بازداشت یا تهدید شده‌اند و تاکنون حدود ۱۷۰۰ نفر از فعالان حوزه پزشکی و انسانی در نتیجه جنگ علیه غزه جان باخته اند.

این تصمیم در حالی گرفته شده است که سازمان پزشکان بدون مرز نقش مهمی در ارائه خدمات پزشکی و امدادرسانی در مناطق بحرانی غزه ایفا می‌کند و توقف فعالیت‌های آن می‌تواند به وخامت اوضاع انسانی در این منطقه منجر شود.