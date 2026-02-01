۱۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

تمدید ساعت کاری دفاتر ازدواج در نیمه شعبان

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تمدید ساعات خدمت‌رسانی دفاتر ازدواج در روزهای چهاردهم و پانزدهم بهمن ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد، از تمدید ساعت کاری دفاتر ازدواج سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن نیمه شعبان و سالروز ولادت امام زمان عج خبر داد.

وی اعلام کرد: در راستای تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان و پاسخگویی بهتر به مراجعان، دفاتر ازدواج در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، مصادف با چهاردهم و پانزدهم بهمن‌ماه، تا ساعت ۱۹ فعال بوده و به ارائه خدمات ثبتی ادامه خواهند داد.

سعادتیان افزود: این تصمیم با هدف افزایش رفاه شهروندان و فراهم‌سازی امکان ثبت وقایع ازدواج در ایام مناسبتی اتخاذ شده است.

