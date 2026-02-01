تمدید ساعت کاری دفاتر ازدواج در نیمه شعبان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد، از تمدید ساعت کاری دفاتر ازدواج سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن نیمه شعبان و سالروز ولادت امام زمان عج خبر داد.

وی اعلام کرد: در راستای تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان و پاسخگویی بهتر به مراجعان، دفاتر ازدواج در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، مصادف با چهاردهم و پانزدهم بهمن‌ماه، تا ساعت ۱۹ فعال بوده و به ارائه خدمات ثبتی ادامه خواهند داد.

سعادتیان افزود: این تصمیم با هدف افزایش رفاه شهروندان و فراهم‌سازی امکان ثبت وقایع ازدواج در ایام مناسبتی اتخاذ شده است.