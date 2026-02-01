فراکسیون مستقلین: اقدام اروپا علیه سپاه مستلزم پاسخ متقابل است

به گزارش خبرگزاری مهر، فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای صریح، اقدام اخیر اتحادیه اروپا در قبال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را خلاف مقررات بین‌المللی و فاقد منطق حقوقی دانست. در این بیانیه با یادآوری نقش حیاتی سپاه در حفظ تمامیت ارضی کشور و مبارزه تاریخی با گروهک تروریستی داعش، بر پارادوکس رفتاری اروپا در میزبانی از گروهک‌هایی نظیر منافقین و پژاک تأکید شده است.

نمایندگان این فراکسیون ضمن اعلام حمایت قاطع از این نهاد انقلابی، از دولت خواسته‌اند طبق مصوبه سال ۱۳۹۸ مجلس، مجازات‌های متقابل را برای تمامی کشورهای تبعیت‌کننده از این اقدام اعمال کند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادگار جاودانه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برگ زرین تاریخ انقلاب اسلامی است که به تعبیر امام راحل اگر سپاه نبود کشور نبود و امروز موجب افتخار هر ایرانی غیرتمند و وطن دوست است.

نقش سپاه در طول دوران سخت جنگ تحمیلی در جهت حفظ تمامیت ارضی کشور بر کسی پوشیده نیست، مبارزه تاریخی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از خطرناکترین گروه‌های تروریستی تاریخ معاصر یعنی داعش از افتخارات این نیروی نظامی ارزشی در منطقه است.

در چنین شرایطی اقدام اتحادیه اروپا که فرانسه اش سالها میزبان گروهک تروریستی منافقین بوده و آلمانی که ه‌ها سال است، رهبر گروهک تروریستی پژاک را در خود جای داده است، اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کرده است، خلاف مقررات بین المللی است و با هیچ منطقی پذیرفتنی نیست.

فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی این اقدام اتحادیه اروپا را به شدت محکوم می کند و از دولت می‌خواهد بر اساس ماده ۷ قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا مصوب ۱۳۹۸/۲/۳ مجلس شورای اسلامی که بر اساس آن «کلیه کشورهایی که به هر نحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت کنند، مشمول عمل متقابل شوند.» اقدام نماید و تا زمانی که تصمیم اتحادیه اروپایی به قوت خود باقی باشد، این تصمیم دولت هم باید پابرجا باشد.

ما نمایندگان ملت بزرگ ایران با افتخار بازوان توانمند سبزپوشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را می بوسیم و به وجود آنها افتخار می کنیم.

و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین