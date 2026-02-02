جلسات حدادی با اعضای تیم فوتبال پرسپولیس پس از دو شکست بد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، پیمان حدادی روز شنبه با افشین پیروانی درباره مسایل مربوط به تیم و رقابت‌های لیگ برتر دیدار و گفتگو داشت. در جریان این ملاقات، دو طرف درباره مسایل روز تیم و مسابقات، تیادل نظر و هم‌اندیشی داشتند.

مدیرعامل پرسپولیس در پی این نشست، روز یکشنبه نیز در محل باشگاه جلساتی جداگانه را با اوسمار لوس ویه‌را و تعدادی از بازیکنان باسابقه تیم داشت. دیدارهایی که در ادامه با دیگر بازیکنان پرسپولیس هم برگزار خواهد شد.

پیمان حدادی در جریان دیداری که با سرمربی برزیلی سرخپوشان داشت، درباره مسایل مختلف مربوط به تیم، مسابقات و برنامه‌های پیش رو گفتگو و هم‌فکری داشتند.

در جلسه با بازیکنان نیز آن‌ها نظرات خود را مطرح کردند و با اشاره بر همبستگی بین اعضای تیم با ابراز امیدواری درباره بازی‌های آینده صحبت کردند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در جریان این جلسات تاکید کرد با باور عمیقی که در باشگاه و تیم برای موفقیت پرسپولیس وجود دارد، با همدلی و با حمایت هواداران، در ادامه رقابت‌های لیگ، همه مجموعه تمام تلاش خود را معطوف به دستیابی به اهداف خود خواهند کرد.