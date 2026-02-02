«محرم وزیری» دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان صبح دوشنبه در این مراسم اظهار کرد: مأموریت اصلی این ستاد در دوره جدید، تقویت سرمایه اجتماعی، پرهیز از رفتارهای تنشزا و حرکت به سمت مردمیسازی با تکیه بر خرد جمعی نخبگان و معتمدین جامعه است.
محرم وزیری با تبریک ایام شعبانیه و دهه مبارک فجر، بر ضرورت حفظ و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارتقای شاخصهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در راستای تقویت امنیت ملی تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش جامعه نخبگانی و معتمدین در ارتقای انسجام ملی اظهار کرد: بدون تردید تقویت سرمایههای اجتماعی و افزایش احساس تعلق اقشار مختلف جامعه، بهویژه بخشهای خاکستری جامعه کردی، به نظام مقدس جمهوری اسلامی از مهمترین اهداف این ستاد خواهد بود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان، مردمداری، مردمباوری و رواداری را از ویژگیهای برجسته سبک حکمرانی نماینده ولیفقیه در استان دانست و افزود: تلاش برای ترجمه این رویکرد در قالب حضور بیواسطه و بدون قید و شرط در میان لایههای مختلف فکری و اجتماعی جامعه کردی، از مهمترین مأموریتهای مدیریت جدید ستاد است.
وزیری ادامه داد: هموار شدن این مسیر پرفراز و نشیب، تنها با همدلی نخبگان و بهرهگیری از ظرفیت فکری و اندیشه آنان ممکن خواهد بود و در همین راستا، تقویت جایگاه هیئتهای اندیشهورز استانی و شهرستانی به عنوان مخزن دادههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در دستور کار قرار دارد.
وی نگاه فرصتمحور به ظرفیتهای انسانی اثرگذار، بازنگری در ساختار شوراهای امر به معروف در ادارات، برنامهمحور شدن فعالیتهای ستاد استان و دفاتر شهرستانی، تقویت معاونت بانوان و توجه عملیاتی به قانون ۲۴ مادهای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را از دیگر برنامههای پیشرو عنوان کرد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان با تأکید بر رویکرد ایجابی این نهاد تصریح کرد: این مأموریت مقدس نه با رویکرد مچگیری و رفتارهای ترسآفرین، بلکه با هدف دستگیری، فروریختن دیوار بیاعتمادی، ایجاد امید و ارائه چهرهای دانا، دلسوز و مردممحور از ستاد در جامعه دنبال خواهد شد.
۸۰ آسیب اجتماعی در سنندج بهصورت علمی رصد و تحلیل شد
دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان نیز در این مراسم گفت: با همکاری نهادهای انتظامی، قضایی و فرهنگی، ۸۰ آسیب اجتماعی در سنندج و صدها مورد ناهنجاری اجتماعی در سطح استان رصد و مستندسازی شده است.
اصغر حسینی با اشاره به رویکرد علمی و پژوهشی این ستاد، اظهار کرد: عملکرد ستاد مبتنی بر رصد مستمر، مستندسازی گزارشهای مردمی و تحلیل میدانی شرایط اجتماعی، فرهنگی، اداری و سیاسی استان بوده است.
وی با بیان اینکه همکاری مؤثری میان ستاد و نیروی انتظامی وجود داشت، افزود: پلیس امنیت اخلاقی، پلیس اماکن، پلیس فتا و همچنین سپاه پاسداران با معاونت اجتماعی، نقش مهمی در پیگیری گزارشها ایفا کردند و تفاهمنامههای مشترکی با تشکلهای مردمی و قرارگاههای رصد منعقد شد.
حسینی از ثبت و پیگیری بیش از دو هزار گزارش مردمی در حوزههایی چون بدحجابی، هنجارشکنیهای اجتماعی، خانههای تیمی فساد، جرایم سایبری و آسیبهای مرتبط با مواد مخدر خبر داد و گفت: این گزارشها بهصورت دقیق به مراجع ذیربط ارجاع و نتایج آنها پیگیری میشد.
دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان ادامه داد: در حوزه فرهنگی و اجتماعی، وضعیت مدارس، دانشگاهها، خوابگاههای دانشجویی، محیطهای ورزشی، مراسمات مذهبی و مناسبتهای ملی از جمله دهه فجر، بهصورت علمی و با رویکرد پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به شناسایی بیش از ۸۰ آسیب اجتماعی تنها در شهر سنندج، تصریح کرد: تمامی این آسیبها همراه با علل، عوامل و راهکارهای اجرایی بهصورت گزارشهای مستند به مسئولان ذیربط ارائه شد.
حسینی همچنین به اقدامات پیشگیرانه در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: هر ساله از اوایل اسفندماه، دستورالعملهای مشخصی برای مدیریت جشنها، اردوهای تفریحی و فعالیتهای گردشگری با همکاری استانداری، میراث فرهنگی و نیروی انتظامی تدوین و اجرا میشد که نتایج مثبتی به همراه داشت.
وی با تأکید بر نقش تبیینی ستاد پس از جنگ ترکیبی دشمن، بیان کرد: برگزاری جلسات روشنگری در ادارات و شهرستانها با حضور اساتید و نخبگان، از جمله اقدامات مؤثر این دوره بود که همچنان نیز ادامه دارد.
