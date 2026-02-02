به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح دوشنبه در قرارگاه خبری فجر اظهار کرد: بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه) تا دوازدهم بهمنماه، میزان بارندگی ثبتشده در استان گلستان به حدود ۱۷۲ میلیمتر رسیده است. اگرچه این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته، اما همچنان در قیاس با میانگین بلندمدت، ۱۳ درصد کمتر است؛ مسئلهای که بیانگر تداوم شرایط ناپایدار اقلیمی در استان است.
وی با تأکید بر اینکه نباید افزایش مقطعی بارندگیها باعث غفلت از واقعیتهای منابع آبی شود، اعلام کرد: خشکسالی پدیدهای زنجیرهای است که ابتدا در قالب خشکسالی هواشناسی با کاهش نزولات جوی آغاز میشود، سپس به خشکسالی هیدرولوژیک با افت آورد رودخانهها و منابع سطحی میرسد و در نهایت، خشکسالی کشاورزی را رقم میزند که آثار آن بهمراتب شدیدتر و ماندگارتر خواهد بود.
در همین راستا، دادههای ایستگاههای هیدرومتری استان نشان میدهد میزان رواناب رودخانهها بهویژه در شرق گلستان کاهش چشمگیری داشته است؛ بهگونهای که در برخی نقاط مانند حوزه مراوهتپه، افت رواناب تا ۹۹ درصد نیز ثبت شده و در ایستگاه مربوطه کاهش حدود ۴۹ درصدی گزارش شده است. کارشناسان دلیل اصلی این موضوع را جذب بالای آب در مسیر رودخانهها و عدم تغذیه مناسب آبخوانها عنوان میکنند.
۳۶ میلیون مترمکعب آب حاصل از ذوب برفها
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان گفت:وجود این شرایط، برآوردهای انجامشده از وضعیت برف در ارتفاعات بالادست استان، روزنههایی از امید را نشان میدهد. طبق محاسبات، در حال حاضر حدود سه هزار و ۷۵۲ کیلومتر مربع از مناطق بالادست استان پوشیده از برف است که با در نظر گرفتن چگالی متوسط ۱۶ درصد و ضریب رواناب ۱۵ درصد، پیشبینی میشود مجموعاً ۳۶ میلیون مترمکعب آب از محل ذوب برفها وارد حوضههای آبریز گلستان شود.
وی ادامه داد: از این میزان، سهم حوضه گرگانرود حدود ۱۹.۴ میلیون مترمکعب برآورد شده و مابقی در سدها و حوضههایی نظیر بوستان کلاله، گلستان، نرماب، وشمگیر، کبودبال و کوثر (نومن) توزیع خواهد شد.
اجرای نسخه ملی سازگاری با کمآبی
مدیر آب منطقهای گلستان با اشاره به اجرای کتاب راهنمای برنامه سازگاری با کمآبی در استان اظهار کرد: این برنامه بهعنوان نقشه راه مدیریت بحران آب، وظایف تمامی دستگاهها از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، آب و فاضلاب و بخش صنعت را بهطور شفاف مشخص کرده است.
وی افزود: بر اساس این برنامه، در بخش کشاورزی کاهش برداشت ۱۲۲ میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی و حدود ۱۸.۹۵ میلیون مترمکعب از آبهای سطحی هدفگذاری شده که در مجموع بیانگر مدیریت مصرف حدود ۱۴۱.۹۵ میلیون مترمکعب آب در سطح استان است.
شتاب پروژههای آبی با وجود تنگنای مالی
حیدریان اظهار کرد: با وجود کاهش منابع درآمدی دولت و محدود شدن تخصیص اعتبارات عمومی، رویکرد تأمین مالی پروژههای آبی استان دستخوش تغییرات اساسی شده است. به گفته مسئولان، در سال جاری اتکا به ردیفهای عمومی بودجه به حداقل رسیده تا از طولانی شدن زمان اجرای پروژهها جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در همین راستا، همزمان با دهه مبارک فجر امسال، ۲۲ پروژه مهم حوزه آب در استان گلستان به بهرهبرداری میرسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود. مجموع اعتبار این پروژهها ۱۱ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال اعلام شده که از این میزان، ۱۸ پروژه بهرهبرداری با ارزشی بالغ بر ۶ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال و چهار پروژه آغاز عملیات اجرایی با اعتباری حدود چهار هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: این پروژهها شامل احداث مخازن ذخیره آب، حفر و تجهیز چاهها، اجرای خطوط انتقال، افزایش ظرفیت پمپاژ و پروژههای مهندسی رودخانه است که نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب و کشاورزی استان ایفا میکند.
سد نرماب؛ قلب تأمین آب آینده گلستان
وی افزود: یکی از مهمترین پروژههای در دست اجرا، آغاز عملیات شبکه آبیاری و زهکشی سد نرماب بهعنوان بزرگترین سد استان است. این طرح علاوه بر تأمین آب شرب، با هدف اعتمادسازی عمومی و توسعه کشاورزی پایدار، حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی پاییندست را تحت پوشش قرار خواهد داد.
طرح بینالمللی با پشتوانه بانک توسعه اسلامی
وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، اجرای طرح بزرگ آبیاری و زهکشی با تأمین مالی ۹۲.۲ میلیون یورویی بانک توسعه اسلامی برای ۵ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی استان، از اقدامات شاخص و امیدبخش به شمار میرود. گلستان نخستین استان کشور است که نام آن در فهرست پروژههای این بانک ثبت شده و اجرای این ط
رح با وجود تحریمها، با پیگیریهای دیپلماتیک و فنی در سطح بینالمللی ادامه دارد.
